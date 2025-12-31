Ουκρανία: Χαρακτηρίζει «γελοίο» το βίντεο που δημοσιοποίησε η Μόσχα ως απόδειξη για την επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

Το βίντεο που παρουσίασε η Μόσχα ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είναι «γελοίο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι γελοίο… τόσο το γεγονός ότι τους πήρε δύο μέρες για να δείξουν βίντεο όσο και το γεγονός ότι τα πράγματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποδεικτικά στοιχεία, δείχνουν ουσιαστικά ότι δεν είναι σοβαροί ούτε καν όσον αφορά στην κατασκευή του αφηγήματος», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι.

«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση», κατέληξε ο Ουκρανός εκπρόσωπος.

Εντωμεταξύ ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα διυλιστήριο στην πόλη-λιμάνι Τουαπσέ στη νότια Ρωσία και έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Χερσόνησο Ταμάν στην περιοχή του Κρασνοντάρ.

Σε ανακοίνωση του το Γενικό Επιτελείο προσθέτει ότι μονάδες επεξεργασίας στο διυλιστήριο και δύο προβλήτες στον τερματικό του Κρασνοντάρ υπέστησαν ζημιές.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)