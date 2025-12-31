Αργεντινή: Εκτεταμένο μπλακ άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω του καύσωνα

Enikos Newsroom

διεθνή

Αργεντινή: Εκτεταμένο μπλακ άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω του καύσωνα

Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα τα ξημερώματα στο Μπουένος Άιρες και στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας της Αργεντινής, λόγω της αυξημένης ζήτησης που συνδέεται με τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Η ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Edesur ανέφερε ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε σταδιακά και ότι μέχρι το μεσημέρι, τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) μόνο μερικές χιλιάδες καταναλωτές παρέμεναν ακόμη χωρίς ρεύμα. Όπως ανέφερε, διεξάγει μια «ειδική επιχείρηση» για να αντιμετωπίσει τις βλάβες που συνδέονται με την υψηλή ζήτηση, παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η θερμοκρασία τη νύχτα στο Μπουένος Άιρες αγγίζει τους 30°C.  Το μπλακ άουτ συνέπεσε με την ανακοίνωση νέων αυξήσεων στα τιμολόγια, κατά 2%, από την 1η Ιανουαρίου.  Κατά τη διάρκεια της διακοπής, που κράτησε περίπου τέσσερις ώρες, κάτοικοι και έμποροι χτυπούσαν κατσαρόλες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η πίεση στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και αύριο αφού η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 38 βαθμούς στην πρωτεύουσα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψηλά κέρδη 44,30% για το 2025 – Υπεραπόδοση των τραπεζών – Στα 146,253 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οι μετοχές οδεύουν προς την καλύτερη χρονιά τους από το 2021

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:37 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Χαρακτηρίζει «γελοίο» το βίντεο που δημοσιοποίησε η Μόσχα ως απόδειξη για την επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

Το βίντεο που παρουσίασε η Μόσχα ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με μη...
18:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Πιερρακάκης: Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη ενισχύει το κοινό νόμισμα και τα κοινά οικονομικά θεμέλια της ΕΕ

Την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2026 χαιρετίζει με ανάρτησή του ...
17:32 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: Τα 5 πολιτικά ζητήματα των ΗΠΑ που δεν μπόρεσε να λύσει το 2025

Το 2025 στην αμερικανική πολιτική σκηνή, με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ...
17:25 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ιαπωνία: Σεισμός 6 βαθμών στα ανοιχτά της επαρχίας Νόντα

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι