Ελβετία: Τουλάχιστον 80 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – «Έχουν εγκαύματα σε πάνω από το 60% της επιφάνειας του σώματός τους»

  • Από τους 115 τραυματίες στη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, τουλάχιστον 80 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του καντονιού Βαλέ. Σε πολλές περιπτώσεις, περισσότερο από το 60% της επιφάνειας του σώματος έχει καεί.
  • Η αναγνώριση των περίπου 40 θυμάτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με εκπρόσωπο της αστυνομίας να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.
  • Ένας 19χρονος που γλίτωσε από τη φωτιά δήλωσε «Ο πορτιέρης μας έδιωξε – αυτό μας έσωσε τη ζωή», ενώ αναφέρθηκε ότι ήταν συνηθισμένη πρακτική να βάζουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας.
Enikos Newsroom

διεθνή

Άνθρωποι ανάβουν κεριά μπροστά από το μπαρ «Le Constellation» Ελβετία φωτιά
Άνθρωποι ανάβουν κεριά μπροστά από το μπαρ «Le Constellation» μετά από πυρκαγιά και έκρηξη σε πάρτι παραμονής Πρωτοχρονιάς στο Κρανς-Μοντάνα την 1η Ιανουαρίου 2026, που άφησε αρκετούς νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία. Denis Balibouse / REUTERS

Από τους 115 τραυματίες στη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, τουλάχιστον 80 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του καντονιού Βαλέ, Ματίας Ρεϊνάρ.

Ωστόσο, αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει μόνο όσους έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από την υπηρεσία διάσωσης του Βαλέ, KWRO, εξήγησε ο Ελβετός αξιωματούχος στην εφημερίδα “Walliser Bote”.

Επιπλέον, υπήρχαν κι άλλοι σοβαρά τραυματίες που είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία μέσω άλλων οδών.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης (CHUV). Σύμφωνα με τον Wassim Raffoul, επικεφαλής ιατρό του νοσοκομείου Morges, περίπου 13 ενήλικες και 8 νεαρά νοσηλεύονται εκεί με εγκαύματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, περισσότερο από το 60% της επιφάνειας του σώματος έχει καεί, εξήγησε ο Raffoul στο RTS.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας για την ταυτοποίηση – «Πολύ δύσκολη δουλειά»

Πολλές οικογένειες παραμένουν αβέβαιες για την τύχη των συγγενών τους την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς. Η αναγνώριση των περίπου 40 θυμάτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας το πρωί της Παρασκευής.

Οι διαδικασίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος στο πρακτορείο ειδήσεων Keystone-SDA. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, δεδομένου του μεγάλου αριθμού θανάτων, τόνισε.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν μπορούσε να προσδιοριστεί οριστικά μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

«Ο πορτιέρης μας έδιωξε – αυτό μας έσωσε τη ζωή»

Ο 19χρονος Όσκαρ ήθελε να πάει στο «Le Constellation» με φίλους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αλλά ο πορτιέρης τον απέρριψε λόγω υπερπληθυσμού, δήλωσε  στην «Bild».

Όταν προσπάθησε να μπει από μια πλαϊνή είσοδο, το σχέδιό του απέτυχε λόγω έλλειψης κωδικού πρόσβασης. «Ο φίλος μου ξέχασε τον κωδικό. Αυτό μας έσωσε τη ζωή». 

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, η φωτιά ξέσπασε στο μπαρ. Ο 19χρονος συχνά διασκέδαζε στο Κραν-Μοντανά. Ήταν συνηθισμένη πρακτική να βάζουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας. 

11:09 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας στο μπαρ «Le Constellation» – Θρήνος για τον 16χρονο Εμανουέλε Γκαλεπίνι

Ανάμεσα στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «L...
08:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Έκλεισαν τα social media του μπαρ ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Οι ιδιοκτήτες του ελβετικού νυχτερινού κέντρου που ξέσπασε η πυρκαγιά σκοτώνοντας τουλάχιστον ...
08:16 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία: Μεγάλη διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη -Το τραγούδι «Free Palestine» και ο γιος του Ερντογάν

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη σε πορεία και συγκέντρ...
07:44 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Πώς ξεκίνησε η κόλαση φωτιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά – Έκλεισαν τα social media οι ιδιοκτήτες

Η φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά της Βαλέ, θα μείνει στην ιστορία ως μια α...
