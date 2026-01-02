Ελβετία: Τουλάχιστον 80 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – «Έχουν εγκαύματα σε πάνω από το 60% της επιφάνειας του σώματός τους»

Από τους 115 τραυματίες στη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, τουλάχιστον 80 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του καντονιού Βαλέ, Ματίας Ρεϊνάρ.

Ωστόσο, αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει μόνο όσους έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από την υπηρεσία διάσωσης του Βαλέ, KWRO, εξήγησε ο Ελβετός αξιωματούχος στην εφημερίδα “Walliser Bote”.

Επιπλέον, υπήρχαν κι άλλοι σοβαρά τραυματίες που είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία μέσω άλλων οδών.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης (CHUV). Σύμφωνα με τον Wassim Raffoul, επικεφαλής ιατρό του νοσοκομείου Morges, περίπου 13 ενήλικες και 8 νεαρά νοσηλεύονται εκεί με εγκαύματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, περισσότερο από το 60% της επιφάνειας του σώματος έχει καεί, εξήγησε ο Raffoul στο RTS.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας για την ταυτοποίηση – «Πολύ δύσκολη δουλειά»

Πολλές οικογένειες παραμένουν αβέβαιες για την τύχη των συγγενών τους την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς. Η αναγνώριση των περίπου 40 θυμάτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας το πρωί της Παρασκευής.

Οι διαδικασίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος στο πρακτορείο ειδήσεων Keystone-SDA. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, δεδομένου του μεγάλου αριθμού θανάτων, τόνισε.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν μπορούσε να προσδιοριστεί οριστικά μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

«Ο πορτιέρης μας έδιωξε – αυτό μας έσωσε τη ζωή»

Ο 19χρονος Όσκαρ ήθελε να πάει στο «Le Constellation» με φίλους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αλλά ο πορτιέρης τον απέρριψε λόγω υπερπληθυσμού, δήλωσε στην «Bild».

Όταν προσπάθησε να μπει από μια πλαϊνή είσοδο, το σχέδιό του απέτυχε λόγω έλλειψης κωδικού πρόσβασης. «Ο φίλος μου ξέχασε τον κωδικό. Αυτό μας έσωσε τη ζωή».

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, η φωτιά ξέσπασε στο μπαρ. Ο 19χρονος συχνά διασκέδαζε στο Κραν-Μοντανά. Ήταν συνηθισμένη πρακτική να βάζουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας.