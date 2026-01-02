Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος χτύπησε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στο κέντρο της πόλης

  • Αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου προχώρησαν στη σύλληψη μεθυσμένου άνδρα, ο οποίος χτύπησε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς.
  • Ο 31 ετών δράστης, σε κατάσταση εμφανούς μέθης, επιτέθηκε στον 79χρονο, χτυπώντας τον με τα χέρια. Ως αποτέλεσμα, ο ηλικιωμένος έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο κεφάλι.
  • Το θύμα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Στη σύλληψη μεθυσμένου άνδρα, ο οποίος χτύπησε και τραυμάτισε, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, ηλικιωμένο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Ο 31 ετών άνδρας, σε κατάσταση εμφανούς μέθης, επιτέθηκε στον 79χρονο, τον οποίο δεν γνώριζε, χτυπώντας τον με τα χέρια, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Το θύμα διακομίσθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

09:08 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

