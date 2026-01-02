Ιωάννα Τούνη: Η συγκίνησή της για το γράμμα από τη μητέρα της – «Μόνη μου θα κλαίω τώρα»

Η Ιωάννα Τούνη μέσα από ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε την κίνηση που κάνει κάθε αρχή του έτους. Συγκεκριμένα έχει πλαστικοποιήσει ένα γράμμα από τη μητέρα της, Τάνια και το τοποθετεί κάθε χρόνο στην καινούρια ατζέντα της.

Στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη εμφανώς συγκινημένη διαβάζει το γράμμα που αναφέρει:

«Με πολλή πολλή -απέραντη- αγάπη, η μανούλα σου. Kαλή χρονιά και ευλογημένη να έχεις, μωράκι μου. Κάθε ευτυχία στη ζωή σου. Να σε φωτίζει ο Θεός να κάνεις πάντα το καλό».

Η influencer και επιχειρηματίας σχολιάζει αμέσως μετά με δάκρυα στα μάτια:

«Και είναι η φάση που συγκινούμαι μόνη μου, μανουλίτσα μου. Μόνη μου θα κλαίω τώρα. Χαρμολύπη είναι, ρε παιδί μου. Αλλά καμιά φορά μου λείπει. Τώρα τι με πιάνει εμένα πρωτοχρονιάτικα; Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι πιο happy γιατί εγώ δεν είμαι τώρα καλά, με έπιασαν τα συναισθηματικά».

