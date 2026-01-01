Ιωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφό της, Ρόμπι και τους γονείς του – «Ντρεπόμουν να τραβάω story»

Πρωτοχρονιά στην Θεσσαλονίκη έκανε η Ιωάννα Τούνη, μετά την ολιγοήμερη απόδραση της στο Παρίσι.

Η γνωστή Influencer και επιχειρηματίας υποδέχτηκε το 2026 στο πλευρό του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη (Ρόμπι όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του) στο σπίτι του μαζί με τους γονείς του.

«2026, υγεία, τύχη, αγάπη και να μη σταματήσεις να κυνηγάς ποτέ τα όνειρά σου! Ήρθε η στιγμή να κάνεις όλα όσα θέλεις και αναβάλεις τόσο καιρό! Τέρμα τα «θα» και οι δικαιολογίες… Μπορείς συμπεθέρα! Ο χρόνος άλλαξε, εσύ;» ευχήθηκε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Πρώτο Story για το 2026, χρόνια πολλά συμπεθέρα μου! Υγεία πάνω απ’ όλα, τύχη, αγάπη, όλα τα καλά του κόσμου. Να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους απ’ τη ζωή μας, να βρούμε την υγειά μας. Δεν μπορούσα να βγάλω άλλο στόρι γιατί ήμουνα για φαγητό… Δεν μπορούσα να βγάλω εκεί στο τραπέζι, ντρεπόμουν… Και να δώσω ένα μεγάλο φιλί, να περάσετε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε σήμερα. Και η χρονιά είναι δική μας, να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θα τα πούμε και το πρωί βέβαια τώρα, γιατί θα τα πιώ τα ποτά μου τώρα. Σας αγαπώ, φιλάκια» ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε λίγο αργότερα από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Αναστασία.