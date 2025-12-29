Ιωάννα Τούνη: Στο Παρίσι με τον γιο της, Πάρη – Δείτε φωτογραφίες

  • Χριστουγεννιάτικες διακοπές στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, επέλεξε να περάσει η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της, Πάρη.
  • Το πρωί της Δευτέρας (29.12.2025), η Ιωάννα Τούνη έφτασε στο στολισμένο Παρίσι μαζί με τον 2χρονο γιο της, με στόχο να ζήσουν στιγμές ξεγνοιασιάς και να γεμίσουν όμορφες εικόνες από το ταξίδι τους.
  • Στις φωτογραφίες που ανάρτησε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Τούνη ποζάρει μαζί με τον μικρό Πάρη μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, με το παιδί να δείχνει χαρούμενο και ενθουσιασμένο.
Σταύρος Ιωακείμ

lifestyle

Χριστουγεννιάτικες διακοπές στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, επέλεξε να περάσει η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της, Πάρη, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητά τους λίγο πριν την εκπνοή του 2025.

Το πρωί της Δευτέρας (29.12.2025), η Ιωάννα Τούνη έφτασε στο στολισμένο Παρίσι μαζί με τον 2χρονο γιο της, με στόχο να ζήσουν στιγμές ξεγνοιασιάς και να γεμίσουν όμορφες εικόνες από το ταξίδι τους. Μητέρα και γιος αποφάσισαν να αποχαιρετήσουν τη χρονιά περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί, μακριά από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Τούνη ποζάρει μαζί με τον μικρό Πάρη μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, με το παιδί να δείχνει χαρούμενο και ενθουσιασμένο από την εμπειρία του ταξιδιού. Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Χρόνος και μέρη με τον Πάρη».

