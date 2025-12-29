ΗΠΑ: Συμφωνούμε στα περισσότερα, λένε Τραμπ και Νετανιάχου – Ο Αμερικανός πρόεδρος θα βραβευτεί για την συμβολή του στο Ισραήλ

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν νέα συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να την χαρακτηρίζει «πάρα πολύ παραγωγική». Στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη στήριξή του στο Ισραήλ αλλά και για την «εξαιρετική φιλία» του, τονίζοντας πως έχει πετύχει «αξιοσημείωτα πράγματα στη Μέση Ανατολή» μέσα από τη συνεργασία τους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι δύο άνδρες «συζητάμε τις ιδέες μας» και παραδέχτηκε πως «μερικές φορές έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά τις επιλύουμε και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα απονείμει στον Τραμπ το Βραβείο Ειρήνης του Ισραήλ, την ανώτατη τιμητική διάκριση που δίνει η χώρα του σε πολίτες, τονίζοντας ότι «σπάνια απονέμεται σε μη Ισραηλινούς». Όπως εξήγησε, η βράβευση γίνεται για την «τεράστια συμβολή» του Τραμπ προς το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό. Ο ίδιος ο Τραμπ, σχολιάζοντας την ανακοίνωση, δήλωσε: «Ήταν πραγματικά έκπληξη και το εκτίμησα πολύ».

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις με τη Χαμάς, ο Τραμπ προειδοποίησε με έντονο ύφος ότι η οργάνωση έχει «πολύ σύντομο χρονικό διάστημα» για να αφοπλιστεί, διαφορετικά «θα πληρώσει βαρύ τίμημα και δεν το θέλουμε». Αναφερόμενος στο Ιράν, είπε πως ελπίζει να μην προχωρήσει σε νέα ενίσχυση του πυραυλικού του προγράμματος, γιατί όπως δήλωσε: «αν το κάνουν, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εξαλείψουμε πολύ γρήγορα αυτή την ενίσχυση». Υποστήριξε επίσης πως η Τεχεράνη «πιθανώς χρησιμοποιεί διαφορετικές εγκαταστάσεις» για να αποκρύψει τον οπλισμό της και υπογράμμισε πως γνωρίζει «τι κάνουν» οι Ιρανοί.

Τέλος, ανέφερε ότι δεν θέλει να «σπαταλήσει πολύ καύσιμο» για να στείλει αμερικανικά βομβαρδιστικά στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως υπενθύμισε, το είχε ήδη κάνει τον περασμένο Ιούνιο.