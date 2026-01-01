Ελβετία: Οι πρώτες φωτογραφίες από το εσωτερικό του μπαρ και οι μαρτυρίες που σοκάρουν- «Ήταν σαν ταινία τρόμου»

  • Η αστυνομία δημοσίευσε βίντεο που τραβήχτηκε μετά την πυρκαγιά, το οποίο δείχνει τη βεράντα του μπαρ Le Constellation στην Ελβετία, με καρέκλες και παγκάκια σκορπισμένα σε όλο το δωμάτιο.
  • Η ελβετική αστυνομία δήλωσε ότι «αρκετές δεκάδες άνθρωποι» θεωρούνται νεκροί και περίπου 100 είναι οι τραυματίες, οι περισσότεροι από αυτούς σοβαρά.
  • Πιστεύεται ότι η φωτιά που προκάλεσε την τραγωδία στο ελβετικό μπαρ ξεκίνησε στο υπόγειο.
Φωτογραφία: Police Cantonale Valaisanne

Η αστυνομία δημοσίευσε βίντεο που τραβήχτηκε μετά την πυρκαγιά, το οποίο δείχνει τη βεράντα του μπαρ Le Constellation, στην Ελβετία. Η ελβετική αστυνομία νωρίτερα δήλωσε ότι «αρκετές δεκάδες άνθρωποι» θεωρούνται νεκροί και περίπου 100 είναι οι τραυματίες, οι περισσότεροι από αυτούς σοβαρά.

Καρέκλες, παγκάκια και τα μαξιλάρια τους είναι σκορπισμένα σε όλο το δωμάτιο. Πιστεύεται ότι η φωτιά ξεκίνησε στο υπόγειο.

Η φωτιά κατέστρεψε το κατάμεστο μπαρ Le Constellation νωρίς την Πέμπτη στο Κραν-Μοντανά, έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για σκι στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ζερμάτ.

Η ελβετική αστυνομία πιστεύει ότι περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. Τα θύματα πιστεύεται ότι προέρχονται από διάφορες χώρες.

Μπαρ Ελβετία
Φωτογραφία: Police Cantonale Valaisanne

«Ήταν σαν ταινία τρόμου»

Ένας μάρτυρας που μίλησε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV περιέγραψε ανθρώπους να σπάνε παράθυρα για να ξεφύγουν από τις φλόγες, κάποιους σοβαρά τραυματισμένους, και πανικόβλητους γονείς που έσπευσαν στο σημείο με αυτοκίνητα για να δουν αν τα παιδιά τους ήταν παγιδευμένα μέσα.

Ο μάρτυρας είπε ότι είδε περίπου 20 άτομα να προσπαθούν να ξεφύγουν από τον καπνό και τις φλόγες και παρομοίασε αυτό που είδε με ταινία τρόμου καθώς παρακολουθούσε από την απέναντι πλευρά του δρόμου.

Ξυπνούν μνήμες – Η πυρκαγιά Stardust στο προάστιο Artane το 1981

Η αιτία της πυρκαγιάς στο Constellation Bar παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αλλά οι αρχικές αναφορές ότι οι φλόγες ξέσπασαν στην οροφή και παγίδευσαν ανθρώπους από κάτω θα ξυπνήσουν στην Ιρλανδία μνήμες από μια πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης το 1981 που σκότωσε δεκάδες ανθρώπους.

Η πυρκαγιά Stardust στο προάστιο Artane του βόρειου Δουβλίνου ήταν μια από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία του ιρλανδικού κράτους – μια πυρκαγιά που σκότωσε 48 ανθρώπους και τραυμάτισε 214, πολλοί από τους οποίους ήταν έφηβοι.

Το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης διοργάνωσε διαγωνισμό χορού για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου νωρίς το πρωί της 14ης Φεβρουαρίου, όταν οι φλόγες κατέστρεψαν τους τοίχους και την οροφή και κατέκαψαν τον χώρο μέσα σε 10 λεπτά. Πανικόβλητοι γονείς έσπευσαν στο σημείο – όπως έκαναν και γονείς στο Κρανς-Μοντάνα την Πέμπτη.

Η αιτία της πυρκαγιάς στο Stardust δεν προσδιορίστηκε ποτέ με βεβαιότητα. Οι συγγενείς δήλωσαν ότι οι έρευνες ήταν αποτυχημένες.

14:21 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών Αρχών μετά την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γραμμή επικοινωνίας για όσους αναζητούν συγγενείς τους

‘Αμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών Αρχών στην Ελβετία για την τραγικ...
13:47 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Δύο Γαλλίδες περιγράφουν τις στιγμές πανικού στο μπαρ – «Η φωτιά προήλθε από ένα βεγγαλικό σε μπουκάλι σαμπάνιας»

Η Έμμα και η Αλμπάν, δύο νεαρές Γαλλίδες, δραπέτευσαν από τη φωτιά στο μπαρ «Le Constellation»...
13:04 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο: Στις φλόγες τυλίχθηκε η ιστορική εκκλησία του Άμστερνταμ, Vondelkerk – «Δεν σώζεται»

Ο ιστορικός ναός Vondelkerk στο Άμστερνταμ «δεν μπορεί να σωθεί», δήλωσαν οι αρχές, καθώς οι π...
11:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και 100 τραυματίες – Συνέντευξη Τύπου για την έκρηξη σε μπαρ στο Crans-Montana

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα για την έκρηξη στο μπαρ Le Constellation στο χι...
