Υπουργείο Εξωτερικών: Συγχαρητήρια στην Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

  Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συγχαρητήριά του και τις θερμές του ευχές στην Κύπρο, η οποία αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Σε ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα Χ, το ΥΠΕΞ αναφέρει: «Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία».
  Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει επίσης τη βούληση για στενή συνεργασία, σημειώνοντας: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της».
Tα συγχαρητήριά του και τις θερμές του ευχές στην Κύπρο, η οποία αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία», αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα Χ.

Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει επίσης τη βούληση για στενή συνεργασία, σημειώνοντας:

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της».

14:08 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

13:46 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

12:36 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

12:22 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

