Υπουργείο Εξωτερικών: Συγχαρητήρια στην Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Tα συγχαρητήριά του και τις θερμές του ευχές στην Κύπρο, η οποία αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία», αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα Χ.
Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει επίσης τη βούληση για στενή συνεργασία, σημειώνοντας:
«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της».
Congratulations & warm wishes to #Cyprus🇨🇾, taking over the @EUCouncil Presidency today, for a productive & successful #CY2026EU!
We look forward to working closely together for “an autonomous Union, open to the world” in the interest of the 🇪🇺& its citizens.
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 1, 2026