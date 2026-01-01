Κόρινθος: Νεκρή η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

  • Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας σήμερα, Πρωτοχρονιά.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο σπίτι της άτυχης γυναίκας, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν άμεσα για κατάσβεση και απεγκλωβισμό.
  • Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας σήμερα, Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο σπίτι όπου διέμενε η άτυχη γυναίκα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό της.

Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό της, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Δείτε το βίντεο:

 

13:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

