Βίντεο: Στις φλόγες τυλίχθηκε η ιστορική εκκλησία του Άμστερνταμ, Vondelkerk – «Δεν σώζεται»

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο ιστορικός ναός Vondelkerk στο Άμστερνταμ «δεν μπορεί να σωθεί», δήλωσαν οι αρχές, καθώς οι πυροσβέστες συνέχιζαν να δίνουν μάχη με μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

Η φωτιά έχει κατακλύσει πλήρως την εκκλησία, ηλικίας 154 ετών, προκαλώντας κατάρρευση τμημάτων του πύργου και της στέγης, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε περίπου 90 κοντινά σπίτια. 

«Το Vondelkerk δεν είναι πλέον διασώσιμο», δήλωσε εκπρόσωπος του Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. «Ολόκληρη η εκκλησία καίγεται. Ολόκληρη η εκκλησία μπορεί να καταρρεύσει».

Το Vondelkerk, που χτίστηκε το 1872, χρησίμευσε ως Ρωμαιοκαθολική εκκλησία μέχρι το 1977 και έκτοτε χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις και μικρές επιχειρήσεις.

11:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

