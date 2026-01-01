Βίντεο: Στις φλόγες τυλίχθηκε η ιστορική εκκλησία του Άμστερνταμ, Vondelkerk – «Δεν σώζεται»

Ο ιστορικός ναός Vondelkerk στο Άμστερνταμ «δεν μπορεί να σωθεί», δήλωσαν οι αρχές, καθώς οι πυροσβέστες συνέχιζαν να δίνουν μάχη με μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

Η φωτιά έχει κατακλύσει πλήρως την εκκλησία, ηλικίας 154 ετών, προκαλώντας κατάρρευση τμημάτων του πύργου και της στέγης, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε περίπου 90 κοντινά σπίτια.

«Το Vondelkerk δεν είναι πλέον διασώσιμο», δήλωσε εκπρόσωπος του Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. «Ολόκληρη η εκκλησία καίγεται. Ολόκληρη η εκκλησία μπορεί να καταρρεύσει».

Het instorten van de toren gefilmd door nog een omstanderhttps://t.co/BuFfztkJcI pic.twitter.com/JIa5HVCMVy — AT5 (@AT5) January 1, 2026

Top of the church Vondelkerk is already gone. Some parts fell on the roof.#Vondelkerk pic.twitter.com/YCYgfTc8gB — Whispering Media (@_WMedia_) January 1, 2026

Το Vondelkerk, που χτίστηκε το 1872, χρησίμευσε ως Ρωμαιοκαθολική εκκλησία μέχρι το 1977 και έκτοτε χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις και μικρές επιχειρήσεις.