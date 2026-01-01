Κωνσταντοπούλου: «Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου
Κωνσταντοπούλου

Μήνυμα με ευχές για τη νέα χρονιά στέλνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι θα σταθεί στο πλευρό όσων αγωνίζονται.

Αναλυτικά η κα Κωνσταντοπούλου δήλωσε για το 2026:

«Για τη νέα χρονιά, οι ευχές μου ξεκινούν από τα παιδιά! Εύχομαι επιτέλους το 2026 να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο όπου κάθε παιδί θα μπορεί να έχει Υγεία, Παιδεία, Ευημερία, Αγάπη, Ειρήνη. Έναν κόσμο όπου κάθε παιδί θα μπορεί να ονειρεύεται.

Εύχομαι το 2026 να δώσει δύναμη και ελπίδα στους νέους και τις νέες μας. Στη νέα γενιά σε όλο τον κόσμο, που πάντα είναι στην πρωτοπορία.

Το 2026 εύχομαι, ελπίζω, οι αγρότες μας να δικαιωθούν στους αγώνες τους. Και θα είμαι δίπλα τους!

Εύχομαι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που βρίσκονται στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα να μπορέσουν επιτέλους να το κάνουν. Και θα τους στηρίξω!

Εύχομαι το 2026 κάθε άνθρωπος που έχει αδικηθεί να μπορέσει να βρει το δίκιο του. Και θα είμαι στο πλευρό του!

Εύχομαι το 2026 να μας φέρει αυτά που αξίζουμε και πάνω απ’ όλα Δικαιοσύνη στην πατρίδα μας. Δικαιοσύνη! Αυτό που τόσο λείπει! Αυτό που τόσο λαχταρούμε! Αυτό που τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος, η κοινωνία, κάθε άνθρωπος!

Το 2026 δεν έχει μόνο ευχές, έχει και υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Γιατί ό,τι λέμε το κάνουμε! Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται, κάθε ανθρώπου που δίνει τη μάχη. Ο αγώνας, η μάχη, είναι ύπαρξη και είναι η προϋπόθεση της επιτυχίας. Της νίκης!

Το 2026 ας είναι μια νικητήρια χρονιά για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας, για τις γενιές, για όλον τον κόσμο! Το 2026 ας είναι η χρονιά μας!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάρτε βιταμίνη D την κατάλληλη ώρα, πιείτε τσάι τζίντζερ για την υπέρταση και άλλα 3 tips υγείας για το 2026

Η τοξική φράση που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στις γιορτές

Στον αστερισμό των deals το 2025 ο εγχώριος κλάδος τροφίμων και ποτών

Τα 7 ορόσημα της αγοράς ενέργειας το 2026 – Τι έρχεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:46 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρωτοχρονιάτικος καφές με Τασούλα, Κακλαμάνη και Γεωργιάδη στην πλατεία Κολωνακίου – Δείτε εικόνες

Πρωτοχρονιάτικο καφέ στην πλατεία Κολωνακίου ήπιαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τα...
12:36 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κακλαμάνης: «Το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους και κυρίως να μας βρουν ενωμένους»

Τις ευχές του για το 2026 έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης μέσω μ...
11:33 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Υπουργείο Εξωτερικών: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – «Ευχόμαστε να μην υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων»

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε μιλώντας στο ΕΡΤnews, τα συλλυπητήρια εκ μέρους του Υπο...
01:44 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι ευχές του πρωθυπουργού για την έλευση του 2026 – «Πίστη ότι μπορούμε να πάμε μπροστά»

Εδώ και λίγη ώρα έχει μπει το 2026 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε με ένα λιτό μήνυμα για τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι