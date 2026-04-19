Χρυσοχοΐδης: «Η μάχη που δίνουμε δεν έχει ούτε χρώματα, ούτε κομματική διάσταση»

Κεντρικό μήνυμα περί εμπέδωσης της ασφάλειας στην Κρήτη, τόσο για τους κατοίκους όσο και τα εκατομμύρια των επισκεπτών της, αλλά και τη διαβεβαίωση ότι «εδώ υπάρχει κράτος, υπάρχει τάξη, υπάρχει νόμος», έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από τα εγκαίνια της λέσχης σίτισης της διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. «Η μάχη την οποία δίνουμε δεν έχει ούτε χρώματα, ούτε κομματική διάσταση. Η μάχη έχει μόνο ένα στόχο, να μπορεί ο κάθε πολίτης να λέει είμαι από την Κρήτη, ζω στην Κρήτη, ή επισκέφτηκα την Κρήτη και αισθάνθηκα απόλυτα ασφαλής» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή, όπως και την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης, που αποτελεί ένα νησί με έντονη εξωστρέφεια, είπε ο υπουργός. Στάθηκε ιδιαίτερα στο αίσθημα ασφάλειας που οφείλει να εκπέμπει το νησί, ήδη από την πρώτη εικόνα που λαμβάνει ο επισκέπτης, στο αεροδρόμιο και το λιμάνι, υπογραμμίζοντας ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας και κρίσεων, «η ασφάλεια αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα για τις κοινωνίες». Σε αυτή την κατεύθυνση, ο σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει την ενίσχυση της αστυνόμευσης στο νησί. Ήδη, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ιδρύεται και ενισχύεται η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα για την καταπολέμηση σύνθετων εγκληματικών δραστηριοτήτων, και αναμένεται άμεσα να στελεχωθεί με συνολικά 130 άτομα, προερχόμενα κυρίως από την Αθήνα, πολλοί εκ των οποίων έχουν καταγωγή από την Κρήτη.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης έκανε αναφορά και στο χώρο στις Αρχάνες όπου θα φιλοξενηθεί διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για ένα προσωρινό χώρο που παραχωρήθηκε για το διάστημα έως την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του παλιού συνεταιρισμού, που θα στεγάσουν το σύνολο της υπηρεσίας. Επίσης αναφέρθηκε στην υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς, που και γ’ αυτήν τόνισε ότι είναι έτοιμη να λειτουργήσει, με επικεφαλής την αστυνομική διευθύντρια Ειρήνη Συμιανάκη, που αναλαμβάνει τη διοίκηση και τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν επιπλέον αστυνομικοί σε καίριες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο αναμένεται η άφιξη 50 μόνιμων αστυνομικών για τη διαχείριση διαβατηρίων, καθώς και 20 ακόμη στο λιμάνι του Ηρακλείου, για την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης από την κρουαζιέρα. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στη λειτουργία εξειδικευμένων γραφείων, όπως αυτό για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο – όπως σημείωσε – διαχειρίστηκε εκατοντάδες υποθέσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία θυμάτων, καθώς και στις δράσεις για την προστασία ανηλίκων. Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη σημασία της νέας λέσχης σίτισης, κάνοντας λόγο για έναν χώρο αλληλεγγύης και καθημερινής στήριξης για τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, ενώ ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.

Από την πλευρά του, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, ταξίαρχος Παρασκευάς Χηνόπουλος, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία της λέσχης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της Περιφέρειας Κρήτης. Όπως τόνισε, η λέσχη σίτισης αποτελεί ένα σημαντικό έργο, όχι μόνο για την αστυνομική κοινότητα, αλλά και για την τοπική κοινωνία. Η ΕΛ.ΑΣ. θα συνεχίσει την προσπάθεια για έναν ασφαλέστερο κόσμο, διαβεβαίωσε.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, στον χαιρετισμό του, χαρακτήρισε τη λέσχη ως έργο με έντονη κοινωνική διάσταση, «που διασφαλίζει ποιοτική και οικονομικά προσιτή σίτιση για τους ένστολους της περιοχής», ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για την ενίσχυση της ασφάλειας και της κοινωνικής ηρεμίας στο νησί. Μάλιστα ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδοτήσεις, μεταξύ των οποίων κονδύλι για την προμήθεια οχημάτων, αλλά και μελλοντικές παρεμβάσεις σε υποδομές.

Την τελετή εγκαινίων τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, που έδωσε τις δικές του ευχές, ενώ παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Γενικός Επιθεωρητής – Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Νίκος Σπυριδάκης, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, αστυνομικοί διευθυντές Κρήτης, εκπρόσωποι της Ένωσης Αξιωματικών, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και πολιτικών υπαλλήλων, όπως και των ειδικών φρουρών. Επίσης παραβρέθηκαν τοπικοί βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και αυτοδιοίκησης, αλλά και οι επιχειρηματίες Γιάννης και Μανώλης Λεμπιδάκης, που στήριξαν και την δημιουργία της Λέσχης.