Θεσσαλονίκη: 3 συλλήψεις για αρπαγή, εκβίαση και παράνομη διακίνηση αλλοδαπών – Ανάμεσά τους και ανήλικοι

Σύνοψη από το

  • Στη Θεσσαλονίκη, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, αρπαγής και εκβίασης.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από τηλεφωνική καταγγελία για αρπαγή, οδηγώντας σε αστυνομική έφοδο σε μονοκατοικία, όπου βρέθηκαν έξι αλλοδαποί, τρεις εκ των οποίων ανήλικοι, κρατούμενοι χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα.
  • Οι παθόντες κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, τους είχαν αφαιρεθεί χρήματα και υφίσταντο σωματική βία. Οι δράστες φέρονται να βιντεοσκοπούσαν τις κακοποιήσεις για να εκβιάσουν τις οικογένειες των θυμάτων για επιπλέον χρήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται σε σοβαρή υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, αρπαγής και εκβίασης, προχώρησαν οι αστυνομικές Aρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με προσωπικό του Κέντρου Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ανδρών, ηλικίας 23, 24 και 26 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία για πιθανό περιστατικό αρπαγής τεσσάρων ατόμων. Στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (31-12-2025), οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μονοκατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου διέμεναν οι συλληφθέντες.

Μέσα στο υπνοδωμάτιο της κατοικίας εντοπίστηκαν έξι αλλοδαποί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, εκ των οποίων οι τρεις ήταν ανήλικοι. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα θύματα είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από περιοχή του Νομού Έβρου και στη συνέχεια μετέβησαν με υπεραστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί, δύο εκ των δραστών τους μετέφεραν με αυτοκίνητο στη συγκεκριμένη μονοκατοικία, με τελικό σκοπό τη σταδιακή προώθησή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι έξι αλλοδαποί κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, τους είχαν αφαιρεθεί όλα τα χρηματικά ποσά που κατείχαν, ενώ σε βάρος τους ασκούνταν σωματική βία. Μάλιστα, οι δράστες φέρονται να βιντεοσκοπούσαν τις κακοποιήσεις και να αποστέλλουν το υλικό στις οικογένειες των θυμάτων, προκειμένου να αποσπάσουν εκβιαστικά επιπλέον χρήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι παθόντες απελευθερώθηκαν και τέθηκαν υπό την προστασία των αρμόδιων αρχών, ενώ οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάρτε βιταμίνη D την κατάλληλη ώρα, πιείτε τσάι τζίντζερ για την υπέρταση και άλλα 3 tips υγείας για το 2026

Η τοξική φράση που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στις γιορτές

Στον αστερισμό των deals το 2025 ο εγχώριος κλάδος τροφίμων και ποτών

Τα 7 ορόσημα της αγοράς ενέργειας το 2026 – Τι έρχεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Με αφίξεις μεταναστών στη Λέρο το «αντίο» του 2025

Αφίξεις μεταναστών στα Δωδεκάνησα και κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του 2025. Λίγες ώ...
13:25 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιάτικα γεννητούρια: Κοριτσάκι το πρώτο μωρό του 2026 στα Χανιά

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι γεννήθηκε στα Χανιά σήμερα, Πρωτοχρονιά. Το κοριτσάκι βάρους 2.580 γρα...
13:11 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες και τσουχτερό κρύο: Πού έδειξε ο υδράργυρος έως και 12 βαθμούς υπό το μηδέν – Στα λευκά Λήμνος και Λέσβος

Πρωτοχρονιά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα και παγετό τις πρωινές και βραδιν...
12:57 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κόρινθος: Νεκρή η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι