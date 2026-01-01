Μητρόπολη Αθηνών: Η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία στην καθιερωμένη Δοξολογία για την Πρωτοχρονιά

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Δοξολογία- Μητρόπολη

Παρουσία της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας τελείται αυτή την ώρα η καθιερωμένη Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών για την έλευση του νέου έτους. Στη Μητρόπολη βρίσκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Τη Δοξολογία παρακολουθούν και πολλοί υπουργοί, στελέχη από όλα τα κόμματα, εκπρόσωποι της θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

 

12:15 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

