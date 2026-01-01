Πέθανε ο αθλητής και προπονητής Γιώργος Ματσαμάς – Πένθος για τον Κολοσσό της Ρόδου

Σύνοψη από το

  • Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Γιώργος Ματσαμάς, αθλητής και προπονητής, ο οποίος ταύτισε τη ζωή του με τον Κολοσσό της Ρόδου από τα πρώτα του βήματα.
  • Υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Συλλόγου από τα ιδρυτικά του χρόνια, υπηρετώντας τον από κάθε δυνατό ρόλο: ως παίκτης, προπονητής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ.
  • Η απώλειά του γεμίζει θλίψη τους «θαλασσί», όμως η προσφορά και η παρακαταθήκη του θα τον κρατούν για πάντα ζωντανό στις καρδιές όλων.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέθανε ο αθλητής και προπονητής Γιώργος Ματσαμάς – Πένθος για τον Κολοσσό της Ρόδου

Πέθανε ο Γιώργος Ματσαμάς, ένας άνθρωπος που ταύτισε τη ζωή του με τον Κολοσσό της Ρόδου από τα πρώτα του βήματα. Ήταν 76 ετών.

Υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Συλλόγου από τα ιδρυτικά του χρόνια. Υπηρέτησε τον Κολοσσό με ήθος, αφοσίωση και αγάπη από κάθε δυνατό ρόλο: ως παίκτης, ως προπονητής, ως παράγοντας και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ.

Ήταν πάντα παρών και σταθερά δίπλα στην ομάδα, ακολούθησε και στήριξε τον Κολοσσό μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην οικογένεια του Συλλόγου και στο ροδίτικο μπάσκετ. Η απώλειά του γεμίζει θλίψη τους “θαλασσί”, όμως η προσφορά και η παρακαταθήκη του θα τον κρατούν για πάντα ζωντανό στις καρδιές όλων.

14:49 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

