Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρωτοχρονιάτικος καφές με Τασούλα, Κακλαμάνη και Γεωργιάδη στην πλατεία Κολωνακίου – Δείτε εικόνες

  • Πρωτοχρονιάτικο καφέ στην πλατεία Κολωνακίου ήπιαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
  • Μετά τη Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών για τον εορτασμό του νέου έτους, πήγαν για τον πρώτο καφέ της χρονιάς.
  • Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας συνομίλησαν με πολίτες, αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά και φωτογραφήθηκαν μαζί τους.
Πρωτοχρονιάτικο καφέ στην πλατεία Κολωνακίου ήπιαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μετά τη Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών για τον εορτασμό του νέου έτους, πήγαν για τον πρώτο καφέ της χρονιάς.

Μητσοτάκης- Τασούλας - καφές

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας συνομίλησαν με πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο, αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά και φωτογραφήθηκαν με όσους έσπευσαν να τους πλησιάσουν.

12:36 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

