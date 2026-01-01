Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρωτοχρονιάτικος καφές με Τασούλα, Κακλαμάνη και Γεωργιάδη στην πλατεία Κολωνακίου – Δείτε εικόνες

Πρωτοχρονιάτικο καφέ στην πλατεία Κολωνακίου ήπιαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μετά τη Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών για τον εορτασμό του νέου έτους, πήγαν για τον πρώτο καφέ της χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας συνομίλησαν με πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο, αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά και φωτογραφήθηκαν με όσους έσπευσαν να τους πλησιάσουν.