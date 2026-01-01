Με αφίξεις μεταναστών στη Λέρο το «αντίο» του 2025

Αφίξεις μεταναστών στα Δωδεκάνησα και κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του 2025. Λίγες ώρες πριν φθάσει η νέα χρονιά, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι.

Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής του Φαρμακονησίου, τα οποία εντόπισαν συνολικά 34 μετανάστες (22 άνδρες, 12 γυναίκες).

Μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος στο λιμάνι Λακκί της Λέρου και στη συνέχεια, στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.