Θρήνος στην Ελβετία: Η φωτιά «σάρωσε» το μπαρ κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου πάρτι – Τουρίστες μεταξύ των θυμάτων

Η ελβετική αστυνομία δήλωσε ότι «αρκετές δεκάδες άνθρωποι» θεωρούνται νεκροί και περίπου 100 είναι οι τραυματίες, οι περισσότεροι από αυτούς σοβαρά, έπειτα από την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ στις Ελβετικές Άλπεις κατά τη διάρκεια εορτασμού της Πρωτοχρονιάς.

Δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα ακριβή στοιχεία για τα θύματα από την πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation. Η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Οι αρχές του Βαλέ έχουν τη βοήθεια του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου της Ζυρίχης. Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στην ταυτοποίηση των νεκρών.

Ελικόπτερα και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από διαφορετικές χώρες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε ο Φρεντερίκ Ζισλέρ, διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλαί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι τραυματίες ήταν τόσο πολυάριθμοι που η μονάδα εντατικής θεραπείας και το χειρουργείο στο περιφερειακό νοσοκομείο γέμισαν γρήγορα με πλήρη χωρητικότητα, σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο Mathias Rénard.

Οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι μεταξύ των νεκρών και τραυματιών στο δημοφιλές θέρετρο χειμερινών σπορ ενδέχεται να υπάρχουν ξένοι τουρίστες. Προειδοποιούν κατά των εικασιών σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς, από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Η περιφερειακή εφημερίδα Le Nouvelliste ανέφερε ότι οι πηγές της περιγράφουν «έναν βαρύ απολογισμό», με «περίπου 40 νεκρούς».

Υπάρχουν αναφορές ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα – ωστόσο η αστυνομία λέει ότι αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Σε μια περιοχή γεμάτη τουρίστες που κάνουν σκι στις πίστες, οι αρχές κάλεσαν τον τοπικό πληθυσμό να επιδείξει προσοχή τις επόμενες ημέρες για να αποφύγει τυχόν ατυχήματα που θα μπορούσαν να απαιτήσουν ιατρικούς πόρους που είναι ήδη υπερπλήρεις.

Οι νέοι του Haut-Plateau γιορτάζουν παραδοσιακά την Πρωτοχρονιά στα μπαρ του Crans-Montana, όπου συχνά εκτοξεύονται κροτίδες και πυροτεχνήματα. Η κοινότητα βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, μόλις 40 χιλιόμετρα βόρεια του Μάτερχορν, μιας από τις πιο διάσημες αλπικές κορυφές, και 130 χιλιόμετρα νότια της Ζυρίχης.

Η συνέντευξη Τύπου – «Δεν τίθεται απολύτως κανένα ζήτημα επίθεσης σε αυτό το στάδιο»

Η Μπεατρίκ Πιλούντ, Γενική Εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, δήλωσε:

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διευκρινίσουμε τις συνθήκες αυτής της πυρκαγιάς που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάσταση. Σημαντικοί πόροι διατίθενται για την αναγνώριση των θυμάτων και την επιστροφή των σορών στις οικογένειές τους το συντομότερο δυνατό. Αυτή είναι απόλυτη προτεραιότητα. Κατανοούμε την αγωνία των αγαπημένων προσώπων και εργαζόμαστε ακούραστα για να τους δώσουμε απαντήσεις. Αυτή η σημαντική έρευνα θα απαιτήσει το κλείσιμο της γειτονιάς για όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ζητάμε την κατανόηση του κοινού. Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, εστιάζουμε στη θεωρία μιας τυχαίας πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα ζήτημα τρομοκρατικής επίθεσης σε αυτό το στάδιο. Λαμβάνουμε υποστήριξη από εγκληματολόγους από άλλα καντόνια για να εκτελέσουμε αυτή τη λεπτή αποστολή».

Ο Φρεντερίκ Ζισλέρ, ο νεοδιορισμένος διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλαί, ανέφερε ότι αρκετές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στην πυρκαγιά.

Περίπου εκατό άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά. Όλοι λαμβάνουν τώρα ιατρική περίθαλψη. Ο Mathias Reynard, Σύμβουλος της Πολιτείας αρμόδιος για την υγεία, σημείωσε ότι «το σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών έχει ενεργοποιηθεί στο Νοσοκομείο Valais. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας και τα χειρουργεία είναι επί του παρόντος γεμάτα».