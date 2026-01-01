Ελβετία: Δύο Γαλλίδες περιγράφουν τις στιγμές πανικού στο μπαρ – «Η φωτιά προήλθε από ένα βεγγαλικό σε μπουκάλι σαμπάνιας»

  • Η Έμμα και η Αλμπάν, δύο νεαρές Γαλλίδες, δραπέτευσαν από τη φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana της Ελβετίας, περιγράφοντας «απόλυτο πανικό».
  • Η φωτιά φέρεται να προήλθε από ένα «βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας» που άναψε την οροφή, όπως περιέγραψε άλλη αυτόπτης μάρτυρας.
  • Δύο Γάλλοι πολίτες τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά, ενώ οι παρευρισκόμενοι αναγκάστηκαν να σπάσουν ένα παράθυρο για να διαφύγουν λόγω της μικρής πόρτας εξόδου.
Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και 100 τραυματίες - Συνέντευξη Τύπου για την έκρηξη σε μπαρ στο Crans-Montana
Φωτογραφία: AP

Η Έμμα και η Αλμπάν, δύο νεαρές Γαλλίδες, δραπέτευσαν από τη φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana της Ελβετίας, όπως είπαν στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV. «Επικρατούσε απόλυτος πανικός, όλοι ούρλιαζαν». 

Οι δύο ισχυρίζονται ότι η φωτιά προήλθε από ένα «κερί γενεθλίων» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες σε μπουκάλια σαμπάνιας. 

Η πόρτα εξόδου ήταν πολύ μικρή για το πλήθος, οπότε έσπασαν ένα παράθυρο για να σώσουν τους ανθρώπους. «Οι φλόγες ήταν μόνο ένα μέτρο μακριά μας» υποστηρίζουν.

Πυροσβέστες και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά». 

Οι γυναίκες εκτιμούν ότι ήταν παρόντες περίπου 200 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων ηλικίας 15 έως 20 ετών.

Η Βικτόρια, μια άλλη Γαλλίδα που ήταν παρούσα, περιέγραψε την αιτία της πυρκαγιάς ως εξής: Ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας άναψε φωτιά στην οροφή όταν μια γυναίκα που την κουβαλούσε στους ώμους μιας άλλης γυναίκας κράτησε το μπουκάλι πολύ ψηλά. Σύμφωνα με τη Βικτόρια, οι φλόγες εξαπλώθηκαν «απίστευτα γρήγορα».

«Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλο το νυχτερινό κέντρο πήρε φωτιά. Τρέξαμε όλοι έξω ουρλιάζοντας», αφηγούνται.

Δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν

Δύο Γάλλοι πολίτες τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά, ανακοίνωσε την Πέμπτη το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. «Δύο Γάλλοι υπήκοοι είναι μεταξύ των τραυματιών. Παραλήφθηκαν αμέσως από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι παραμένει σε επαφή «με τις ελβετικές αρχές σε περίπτωση που επηρεαστούν και άλλοι υπήκοοι».

