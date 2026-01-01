Χάος στην Ολλανδία την Πρωτοχρονιά: Δύο νεκροί από πυροτεχνήματα, «άνευ προηγουμένου» βία στους δρόμους και καταστροφή εκκλησίας του 19ου αιώνα

Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς στην Ολλανδία άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς, ενώ σημειώθηκε «άνευ προηγουμένου» βία στους δρόμους με συγκρούσεις με την αστυνομία. Μάλιστα, καταστράφηκε μια εκκλησία του 19ου αιώνα στο Άμστερνταμ.

Ένα 17χρονο αγόρι από το Ναϊμέχεν και ένας 38χρονος άνδρας από το Άαλσμιρ σκοτώθηκαν σε ατυχήματα με πυροτεχνήματα. Τρία άλλα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ένα άτομο έχει συλληφθεί σε σχέση με τον θάνατο του εφήβου, αλλά οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετά τη χαοτική νύχτα, η επικεφαλής της Ολλανδικής Αστυνομικής Ένωσης, Νάιν Κούιμαν, ανέφερε «άνευ προηγουμένου βία κατά της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Είπε ότι η ίδια είχε δεχθεί τρεις επιθέσεις από πυροτεχνήματα και άλλα εκρηκτικά ενώ εργαζόταν σε βάρδια στο Άμστερνταμ.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι αρχές εξέδωσαν μια σπάνια προειδοποίηση σε ολόκληρη τη χώρα μέσω κινητών τηλεφώνων, προειδοποιώντας τους ανθρώπους να μην καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έχουν υπερφορτωθεί, εκτός εάν κινδυνεύουν ζωές.

Αναφορές για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και πυροσβεστών έγιναν σε όλη τη χώρα. Στη νότια πόλη Μπρέντα, οι άνθρωποι πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών.

Στο Άμστερνταμ, μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην εκκλησία Vondelkerk, ένα τουριστικό αξιοθέατο που δεσπόζει σε ένα από τα κορυφαία πάρκα της πόλης από το 1872.

Het instorten van de toren gefilmd door nog een omstanderhttps://t.co/BuFfztkJcI

Top of the church Vondelkerk is already gone. Some parts fell on the roof.
#Vondelkerk

Ο πύργος ύψους 164 ποδιών κατέρρευσε και η οροφή υπέστη σοβαρές ζημιές.

Το 85% των ασθενών ήταν ανήλικοι

Το εξειδικευμένο οφθαλμολογικό νοσοκομείο του Ρότερνταμ ανέφερε μεγάλο αριθμό νεαρών ασθενών φέτος, με έναν γιατρό να λέει ότι το 85% των ασθενών ήταν ανήλικοι. Οι περισσότεροι παρακολουθούσαν πυροτεχνήματα όταν τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Dutch News, και δύο υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.

Το Νοσοκομείο Catharina στο Αϊντχόφεν το περιέγραψε ως «μια απίστευτα πολυάσχολη και έντονη νύχτα». Το Νοσοκομείο Haaglanden στη Χάγη, ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα επειγόντων περιστατικών της χώρας, περιέθαλψε επίσης «περισσότερους ασθενείς λόγω πυροτεχνημάτων από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Το Νοσοκομείο Χάγκα περιέθαλψε 65 τραυματίες στις εγκαταστάσεις του στη Χάγη και το Ζότερμερ.

Τριάντα ασθενείς εισήχθησαν στα επείγοντα του νοσοκομείου Catharina.

Τέσσερις έφηβοι έχασαν μέρη των δακτύλων τους και αρκετοί άνθρωποι έπεσαν από τα ποδήλατά τους υπό την επήρεια αλκοόλ και έπεσαν θύματα βίας.

Ένας άνδρας, ηλικίας 32 ετών, και μια γυναίκα, ηλικίας 29 ετών, από τη Γερμανία συνελήφθησαν επίσης γύρω στα μεσάνυχτα στο Μπέβερβικ, μετά από πυροβολισμούς στον αέρα σε ένα πάρτι στο Βάικερμεερβεγκ.

De Mobiele Eenheid is eerder vannacht beschoten met vuurwerk in Floradorphttps://t.co/8evJ5c4UDc

Απαγόρευση των πυροτεχνημάτων

Ήταν η τελευταία χρονιά πριν από την αναμενόμενη απαγόρευση των ανεπίσημων πυροτεχνημάτων, επομένως οι Ολλανδοί τα αγόρασαν σε τεράστιες ποσότητες.

Τον Ιούλιο, η ολλανδική Γερουσία ψήφισε απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο για την κατοχή, πώληση και χρήση πυροτεχνημάτων.

Μόνο τα ελαφρύτερα είδη πυροτεχνημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βεγγαλικών και των πυροτεχνημάτων για πάρτι, θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται.

Σύμφωνα με την Ολλανδική Ένωση Πυροτεχνικών, οι… γλεντζέδες ξόδεψαν το ποσό ρεκόρ των 129 εκατομμυρίων ευρώ σε πυροτεχνήματα. Ορισμένες περιοχές είχαν χαρακτηριστεί ζώνες χωρίς πυροτεχνήματα, αλλά αυτό φάνηκε να έχει μικρό αποτέλεσμα.