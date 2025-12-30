Ολλανδία: Συνελήφθη ύποπτος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη

Σύνοψη από το

  • Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε έναν 29χρονο Σύρο, ύποπτο ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση κάπου στην Ευρώπη την περίοδο των Χριστουγέννων.
  • Οι εισαγγελικές αρχές βασίστηκαν στις αναρτήσεις του υπόπτου σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες εντόπισε η υπηρεσία πληροφοριών AIVD.
  • Ο άνδρας συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου και η κράτησή του παρατάθηκε για τουλάχιστον 30 ημέρες, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ολλανδία αστυνομία

Η αστυνομία της Ολλανδίας συνέλαβε έναν 29χρονο Σύρο που πιστεύεται ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους και σχεδίαζε επίθεση κάπου στην Ευρώπη, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές που βασίστηκαν στις αναρτήσεις του υπόπτου σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπηρεσία πληροφοριών AIVD εντόπισε αναρτήσεις στις οποίες ο άνδρας απειλούσε να διαπράξει επίθεση σε αδιευκρίνιστη περιοχή της Ευρώπης, γύρω στα Χριστούγεννα.

Οι εισαγγελείς δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για τη σχεδιαζόμενη επίθεση ή για το γιατί υποψιάζονται ότι είναι μέλος του ΙΚ.

Ο 29χρονος συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Φίσινγκεν, στη νοτιοδυτική Ολλανδία. Με δικαστική απόφαση η κράτησή του παρατείνεται για τουλάχιστον 30 ημέρες, καθώς η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:07 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Εκτροχιασμός τρένου με χημικά στο Κεντάκι – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λένε οι αρχές

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε σήμερα Τρίτη στο Κεντάκι των ΗΠΑ, προκαλώντας συναγερμ...
22:26 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η εγγονή του Τζον Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του 35ου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, πέθανε σήμερα, Τρίτη, ...
21:57 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ιράν: Εικόνες που θυμίζουν Τιενανμέν στην Τεχεράνη – Το βίντεο με διαδηλωτή που κάθεται μόνος απέναντι στους αστυνομικούς

Ένα βίντεο από το Ιράν, που δείχνει έναν άνδρα καθισμένο στη μέση ενός δρόμου στην Τεχεράνη, έ...
20:48 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

CNN: H CIA χτύπησε την αποβάθρα στη Βενεζουέλα – Το πρώτο πλήγμα των ΗΠΑ στο εσωτερικό της χώρας

Η CIA πραγματοποίησε μια επίθεση με drone νωρίτερα αυτό το μήνα σε μια λιμενική εγκατάσταση στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι