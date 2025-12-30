ΑΑΔΕ: Επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκατ. ευρώ σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

  • Επιπλέον 8,9 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39.330 δικαιούχων επιστροφής ενοικίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.
  • Οι νέες πληρωμές αφορούν δικαιούχους που δεν είχαν εισπράξει τα ορθά ποσά τον Νοέμβριο και προέβησαν σε δηλώσεις ΙΒΑΝ ή διορθώσεις φορολογικών δηλώσεων από 1/10/2025 έως 12/12/2025.
  • Για δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 13/12/2025 έως 30/12/2025, η πληρωμή θα γίνει στις 15/1/2026, με απαραίτητη προϋπόθεση τη δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN.
Επιπλέον 8,9 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39.330 δικαιούχων επιστροφής ενοικίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι νέες πληρωμές αφορούν δικαιούχους, οι οποίοι δεν είχαν εισπράξει τα ορθά ποσά τον Νοέμβριο και προέβησαν σε δήλωση του σωστού ΙΒΑΝ ή διορθώσεις και συμπληρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις τους, στο διάστημα από 1/10/2025 μέχρι και 12/12/2025.

Για όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024, μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η επιστροφή του ενοικίου υπολογίστηκε εκ νέου, με βάση την απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και Θάνου Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1199/2025). Αυτή προβλέπει ειδική διαδικασία συμπληρώσεων και διορθώσεων για την καταβολή της ενίσχυσης ή του τυχόν επιπλέον δικαιούμενου ποσού, που προκύπτει σε σχέση με την πληρωμή, η οποία έγινε στις 28/11/2025.

Ειδικότερα:

• 11,3 χιλιάδες δικαιούχοι γνωστοποίησαν λογαριασμό ΙΒΑΝ,

• 2 χιλιάδες δικαιούχοι υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 30/9/2025,

• 12,2 χιλιάδες δικαιούχοι πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία

• οι υπόλοιποι δικαιούχοι διόρθωσαν τα στοιχεία του πίνακα 6 του Ε1 για τη δαπάνη ενοικίου (εκμισθωτές, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό δήλωσης μίσθωσης, αριθμό παροχής κ.ά.). Από αυτούς, 11,5 χιλιάδες δικαιούχοι συμμετείχαν και στην αρχική καταβολή στις 28/11/2025.

Ωστόσο, μετά την πληρωμή και των νέων δικαιούχων, παραμένουν χωρίς λογαριασμό ΙΒΑΝ, 24 χιλιάδες δικαιούχοι.

Για δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 13/12/2025 μέχρι και σήμερα, 30/12/2025, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 15/1/2026.

Επισημαίνονται τα εξής:

• Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.

19:35 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Πρόγραμμα 2,5 δισ. για θωράκιση της Αττικής από τη λειψυδρία

Με ανακοίνωσή της, η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τις επικείμενες αναπροσαρμογές...
07:51 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΕΝΦΙΑ: Θα αλλάξει το μοντέλο δόσεων το 2026; – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αύριο, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της 10ης  μηνιαίας δόσ...
07:36 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα – Οι πληρωμές έως και την Παρασκευή

Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δ...
07:11 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις σήμερα – Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι προκειμένου να ...
