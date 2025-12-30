Άρης: Υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών ο Μπουσαΐντ – «Το κίτρινο και το μαύρο είναι τα αγαπημένα μου χρώματα»

  • Στο δυναμικό του Άρη ανήκει επίσημα από σήμερα ο Ότμαν Μπουσαΐντ, με τον 25χρονο αριστερό εξτρέμ να δεσμεύεται με συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.
  • Ο Μπουσαΐντ δήλωσε «πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον Άρη» και αποκάλυψε πως επικοινώνησε με τους Βασίλη Μπάρκα και Τάσο Δουβίκα, οι οποίοι του είπαν: «Μην το σκέφτεσαι καθόλου, πήγαινε»!
  • Ο Βελγομαροκινός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ουτρέχτη, NAC Breda και Al-Nasr, ενώ έχει περάσει από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των εθνικών ομάδων του Βελγίου.
Άρης: Υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών ο Μπουσαΐντ – «Το κίτρινο και το μαύρο είναι τα αγαπημένα μου χρώματα»

Στο δυναμικό του Άρη ανήκει επίσημα από σήμερα ο Ότμαν Μπουσαΐντ. Ο 25χρονος, γεννημένος στο Βέλγιο και με καταγωγή από το Μαρόκο, αριστερός εξτρέμ, ο οποίος αφίχθη τη Δευτέρα (29/12) στη Θεσσαλονίκη για τους «κιτρινόμαυρους», δεσμεύτηκε με συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Με την επισημοποίηση της σχέσης του με την ομάδα, εκφράστηκε, μέσω της σελίδας της ΠΑΕ στο διαδίκτυο, αναφέροντας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον Άρη και που η νέα μου ομάδα μού δίνει αυτήν την ευκαιρία. Θα ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του Άρη μέσα στο γήπεδο.

Πρέπει να σας πω ότι το κίτρινο και το μαύρο είναι τα αγαπημένα μου χρώματα. Ήταν τα χρώματα της πρώτης μου ομάδας στο Βέλγιο, της Λιρς. Οπότε έχω πολύ καλό προαίσθημα.

Όταν προέκυψε το ενδιαφέρον του Άρη επικοινώνησα αμέσως με δύο Έλληνες πρώην συμπαίκτες μου στην Ουτρέχτη. Τον Βασίλη Μπάρκα και τον Τάσο Δουβίκα. Και οι δύο μου είπαν το ίδιο πράγμα: “ Μην το σκέφτεσαι καθόλου, πήγαινε”!

Μου είπαν τα καλύτερα για τη νέα μου ομάδα και πόσο ανταγωνιστικό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Φυσικά μου είπαν για τους φιλάθλους του Άρη. Πόσο θερμοί είναι και το πάθος με το οποίο υποστηρίζουν την ομάδα. Πραγματικά ανυπομονώ να τους γνωρίσω από κοντά και να ζήσω την ατμόσφαιρα που δημιουργούν.

Πιστεύω ότι ο κόσμος θα με αγαπήσει όταν με δει μέσα στο γήπεδο. Έχω μεγάλη όρεξη και θα κάνω ωραία πράγματα για την νέα μου ομάδα. Θα με δείτε στο γήπεδο. Είμαι στην καλύτερη φάση της καριέρας μου και ήρθα στον Άρη με μεγάλη διάθεση για να φέρουμε επιτυχίες στην ομάδα με τους συμπαίκτες μου».

Για την απόκτησή του οι Θεσσαλονικείς ανέφεραν:

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Othmane Boussaid για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

O Othmane Boussaid γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 2000 στο Κορτράικ. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στις ακαδημίες των KV Kortrijk, Club Brugge και Lierse SK.

Με τη φανέλα της Lierse SK έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα και έκανε το ντεμπούτο του στο βελγικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2016-’17.

Το καλοκαίρι του 2018 άφησε για πρώτη φορά το Βέλγιο και μετακόμισε στην Ολλανδία για λογαριασμό της FC Utrecht. Έπειτα από έξι χρόνια στην Ουτρέχτη (144 συμμετοχές, 11 γκολ και 18 ασίστ) και έναν σύντομο δανεισμό στη NAC Breda (26 συμμετοχές, 1 γκολ, 7 ασίστ), ο Boussaid δοκίμασε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2024 εγκαταστάθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Al-Nasr. Στην Ασία που αγωνίστηκε τον τελευταίο ενάμισι χρόνο ο 25χρονος κατέγραψε 31 συμμετοχές (2 γκολ, 3 ασίστ).

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Othmane Boussaid έχει αγωνιστεί σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος του Βελγίου (U17, U18, U19, U21)».

Νωρίτερα σήμερα, ακόμη, αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης, αποτελούμενη από ποδοσφαιριστές και στελέχη της εταιρείας, βρέθηκε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου μοίρασε δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

