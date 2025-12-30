CNN: H CIA χτύπησε την αποβάθρα στη Βενεζουέλα – Το πρώτο πλήγμα των ΗΠΑ στο εσωτερικό της χώρας

  • Η CIA πραγματοποίησε επίθεση με drone σε λιμενική εγκατάσταση της Βενεζουέλας, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή επίθεση των ΗΠΑ σε στόχο εντός της χώρας, σύμφωνα με πηγές του CNN.
  • Στόχος ήταν ένα απομακρυσμένο λιμάνι που φέρεται να χρησιμοποιούσε η συμμορία Tren de Aragua για αποθήκευση και μεταφορά ναρκωτικών. Δεν υπήρξαν θύματα.
  • Η ενέργεια αυτή αναμένεται να οξύνει τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ είχε προηγουμένως επεκτείνει τις εξουσίες της CIA για επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική.
Η CIA πραγματοποίησε μια επίθεση με drone νωρίτερα αυτό το μήνα σε μια λιμενική εγκατάσταση στην Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, όπως ανέφεραν στο CNN, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή επίθεση των ΗΠΑ σε στόχο εντός της χώρας.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου, η επίθεση με drone, της οποίας οι λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, είχε ως στόχο ένα απομακρυσμένο λιμάνι στην ακτή της Βενεζουέλας, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση πίστευε ότι χρησιμοποιούσε η βενεζουελάνικη συμμορία Tren de Aragua για την αποθήκευση ναρκωτικών και τη μεταφορά τους σε πλοία για αποστολή, σύμφωνα με τις πηγές. Κανείς δεν βρισκόταν στις εγκαταστάσεις τη στιγμή της επίθεσης, οπότε δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο ρόλος των Ειδικών Δυνάμεων

Δύο πηγές ανέφεραν ότι οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ παρείχαν υποστήριξη πληροφοριών στην επιχείρηση, υπογραμμίζοντας τη συνεχή συμμετοχή τους στην περιοχή. Ωστόσο, ο συνταγματάρχης Allie Weiskopf, εκπρόσωπος της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, το αρνήθηκε, λέγοντας: «Οι Ειδικές Δυνάμεις δεν υποστήριξαν αυτή την επιχείρηση παρέχοντας πληροφορίες».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει για πρώτη φορά την επίθεση σε μια συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, η οποία αρχικά δεν προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή, αν και δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες, ακόμη και όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν απευθείας για το θέμα τη Δευτέρα.

Η επίθεση θα μπορούσε να οξύνει σημαντικά τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαδούρο, τον οποίο οι ΗΠΑ πιέζουν να παραιτηθεί μέσω μιας επιθετικής στρατιωτικής εκστρατείας.

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει επιθέσεις καταστρέφοντας περισσότερα από 30 σκάφη στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που έχουν χαρακτηρίσει ως «εκστρατεία κατά των ναρκωτικών», ενώ ο Τραμπ έχει διατάξει τον αποκλεισμό των πετρελαιοφόρων που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα και έχουν καταχωρηθεί στην μαύρη λίστα των ΗΠΑ, οι οποίες τους έχουν υποβάλλει κυρώσεις.

Ο Τραμπ είχε επίσης απειλήσει επανειλημμένα να πραγματοποιήσει επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας, αλλά μέχρι την επίθεση της CIA νωρίτερα αυτό το μήνα, οι μόνες γνωστές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον στόχων στη Βενεζουέλα ήταν εναντίον σκαφών που ήταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα.

Συμβολική η επίθεση

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει. Το CNN ζήτησε σχόλια από τον Λευκό Οίκο, την Αμερικανική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, το Υπουργείο Επικοινωνιών και το Υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ αναγνώρισε σε συνέντευξή του την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ είχαν καταστρέψει κάποιο είδος «μεγάλης εγκατάστασης από όπου προέρχονται τα πλοία», καθώς μιλούσε για την εκστρατεία της κυβέρνησής του κατά της Βενεζουέλας.

Όταν ρωτήθηκε ξανά για το θέμα τη Δευτέρα, είπε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν «στην περιοχή του λιμανιού όπου φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά». Ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε αν η επίθεση πραγματοποιήθηκε από το στρατό ή από τη CIA.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η επίθεση ήταν επιτυχής, καθώς κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις και τα σκάφη, αλλά την χαρακτήρισε ως συμβολική, καθώς πρόκειται για μία από τις πολλές λιμενικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι έμποροι ναρκωτικών που φεύγουν από τη Βενεζουέλα. Επίσης, φαίνεται ότι δεν προσέλκυσε σχεδόν καμία προσοχή, ακόμη και εντός της χώρας, σε πραγματικό χρόνο.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ επέκτεινε τις εξουσίες της CIA για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας, όπως είχε προηγουμένως αναφέρει το CNN. Αλλά ακόμη και τότε, ο αμερικανικός στρατός είχε τη νομική εξουσία να διεξάγει επιθέσεις μόνο εναντίον υπόπτων διακινητών στη θάλασσα, όχι στην ξηρά, όπως αναφέρει το CNN.

