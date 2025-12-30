Ιράν: Ογκώδεις, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε Τεχεράνη και Ισφαχάν – Το κίνημα κατά της ακρίβειας εξαπλώνεται

Μετά τους εμπόρους, οι φοιτητές: το κίνημα διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας και της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης επεκτείνεται στο Ιράν, όπου ο πρόεδρος δήλωσε ότι «ακούει τις νόμιμες απαιτήσεις» των διαδηλωτών.

Σήμερα, τρίτη ημέρα αυτού του αυθόρμητου κινήματος, φοιτητές διαδήλωσαν στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν, μετέδωσε το πρακτορείο Ilna, επικαλούμενο έναν δημοσιογράφο του. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν αυθόρμητα σε επτά πανεπιστήμια της Τεχεράνης και σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης του Ισφαχάν.

Στην πρωτεύουσα, κάποια από τα εμπορικά καταστήματα που χθες είχαν μείνει κλειστά, σήμερα επαναλειτούργησαν. Τη Δευτέρα, οι έμποροι κατέβασαν τα ρολά για να καταγγείλουν με αυτόν τον τρόπο τον οικονομικό μαρασμό που επιτείνεται από τη ραγδαία υποτίμηση του νομίσματος, με φόντο τις διεθνείς κυρώσεις.

Οι διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει την Κυριακή από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Αν και επεκτάθηκαν, παραμένουν περιορισμένες στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκονται πολλά εμπορικά μαγαζιά. Σε άλλες περιοχές, περισσότερα καταστήματα λειτουργούσαν κανονικά.

It’s Going Down in Iran Right Now! 🇮🇷🔥 Iran is erupting. The Ayatollah regime is crumbling. The people have had enough — and the collective field is rejecting the tyranny of the old Islamic regime. There’s massive uprisings flooding the cities of Tehran, Isfahan, Shiraz, and… pic.twitter.com/BT53Pao9ld — Alma Gentil (@Chinoy200096633) December 30, 2025

«Ζήτησα από το υπουργείο Εσωτερικών να ακούσει τις νόμιμες απαιτήσεις των διαδηλωτών, κάνοντας διάλογο με τους εκπροσώπους τους ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να ενεργήσει και να επιλύσει τα προβλήματα», ανέφερε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ιρανός πρόεδρος συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους συνδικάτων και πρότεινε διάφορα δημοσιονομικά μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, μετέδωσε το πρακτορείο Mehr.

THREAD: Verified videos of anti-establishment protests currently unfolding in Iran Protesters push back police and security forces in Tehran’s Jomhouri Street. Location: 35.6927461,51.4255329 Video credit: @AmirMiresmaeili@GeoConfirmed pic.twitter.com/C0s9hdf1BV — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) December 30, 2025

Το 2019 είχαν ξεσπάσει διαδηλώσεις στο Ιράν αφού ανακοινώθηκε μεγάλη αύξηση στην τιμή της βενζίνης. Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε περίπου 100 πόλεις και δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα, Τρίτη, να μην εργαλειοποιηθούν οι διαδηλώσεις για να προκληθούν «χάος και ταραχές». Τα τελευταία χρόνια το Ιράν κατηγορεί τις ξένες δυνάμεις ότι ενορχηστρώνουν διαδηλώσεις στο Ιράν.

Αύριο, Τετάρτη, σχολεία, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά στην Τεχεράνη και σχεδόν σε όλη τη χώρα, με απόφαση των αρχών, λόγω του σφοδρού ψύχους και για εξοικονόμηση ενέργειας, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να συνδέσουν την απόφαση με τις διαδηλώσεις.

BREAKING: “Death to 3 corrupt groups: the Mullahs, leftists, and the Mujahedin-e Khalq (MEK)” Students at Isfahan University of Technology join the mass protests against the regime with chants targeted at the Islamists and communists who toppled the Shah in 1979 Via @ShayanX0 pic.twitter.com/LctMCxLm0U — Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2025

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)