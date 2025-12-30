Ιράν: Ογκώδεις, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε Τεχεράνη και Ισφαχάν – Το κίνημα κατά της ακρίβειας εξαπλώνεται

Σύνοψη από το

  • Το κίνημα διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας και της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης επεκτείνεται στο Ιράν, με φοιτητές να διαδηλώνουν στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν.
  • Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι «ακούει τις νόμιμες απαιτήσεις» των διαδηλωτών, ενώ συναντήθηκε με εκπροσώπους συνδικάτων και πρότεινε δημοσιονομικά μέτρα.
  • Οι διαδηλώσεις, που είχαν ξεκινήσει την Κυριακή από την αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης, παραμένουν περιορισμένες στο κέντρο της πόλης, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να προειδοποιεί να μην εργαλειοποιηθούν με στόχο να προκαλέσουν «χάος και ταραχές».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: Ογκώδεις, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε Τεχεράνη και Ισφαχάν – Το κίνημα κατά της ακρίβειας εξαπλώνεται

Μετά τους εμπόρους, οι φοιτητές: το κίνημα διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας και της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης επεκτείνεται στο Ιράν, όπου ο πρόεδρος δήλωσε ότι «ακούει τις νόμιμες απαιτήσεις» των διαδηλωτών.

Σήμερα, τρίτη ημέρα αυτού του αυθόρμητου κινήματος, φοιτητές διαδήλωσαν στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν, μετέδωσε το πρακτορείο Ilna, επικαλούμενο έναν δημοσιογράφο του. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν αυθόρμητα σε επτά πανεπιστήμια της Τεχεράνης και σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης του Ισφαχάν.

Στην πρωτεύουσα, κάποια από τα εμπορικά καταστήματα που χθες είχαν μείνει κλειστά, σήμερα επαναλειτούργησαν. Τη Δευτέρα, οι έμποροι κατέβασαν τα ρολά για να καταγγείλουν με αυτόν τον τρόπο τον οικονομικό μαρασμό που επιτείνεται από τη ραγδαία υποτίμηση του νομίσματος, με φόντο τις διεθνείς κυρώσεις.

Οι διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει την Κυριακή από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Αν και επεκτάθηκαν, παραμένουν περιορισμένες στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκονται πολλά εμπορικά μαγαζιά. Σε άλλες περιοχές, περισσότερα καταστήματα λειτουργούσαν κανονικά.

 

«Ζήτησα από το υπουργείο Εσωτερικών να ακούσει τις νόμιμες απαιτήσεις των διαδηλωτών, κάνοντας διάλογο με τους εκπροσώπους τους ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να ενεργήσει και να επιλύσει τα προβλήματα», ανέφερε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ιρανός πρόεδρος συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους συνδικάτων και πρότεινε διάφορα δημοσιονομικά μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, μετέδωσε το πρακτορείο Mehr.

 

Το 2019 είχαν ξεσπάσει διαδηλώσεις στο Ιράν αφού ανακοινώθηκε μεγάλη αύξηση στην τιμή της βενζίνης. Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε περίπου 100 πόλεις και δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα, Τρίτη, να μην εργαλειοποιηθούν οι διαδηλώσεις για να προκληθούν «χάος και ταραχές». Τα τελευταία χρόνια το Ιράν κατηγορεί τις ξένες δυνάμεις ότι ενορχηστρώνουν διαδηλώσεις στο Ιράν.

Αύριο, Τετάρτη, σχολεία, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά στην Τεχεράνη και σχεδόν σε όλη τη χώρα, με απόφαση των αρχών, λόγω του σφοδρού ψύχους και για εξοικονόμηση ενέργειας, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να συνδέσουν την απόφαση με τις διαδηλώσεις.

 

 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Αστικές συγκοινωνίες: Τέλος από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα χάρτινα εισιτήρια – Έρχονται τα «ThessTicket»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση κατά 0,13% – Στα 151,52 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:45 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την ανάπτυξη πυραυλικού συστήματος Oreshnik στην Λευκορωσία – Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Λουκασένκο

Η Ρωσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει την ανάπτυξη στη Λευκορωσία...
19:11 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων – «Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πούτιν»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι , δήλωσε ότι το Κίεβο συζήτησε με τον πρόεδρο των...
18:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία: Έχει κρυοθάλαμο, ιδιωτικό νοσοκομείο και επίχρυσο μπάνιο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει κατηγορηθεί ότι απέκτησε κρυφά ένα υπερπολυτελές παλάτι αξίας άνω των ...
18:13 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Μάγχη: Χάος, θυμός και ταλαιπωρία στις 2 πλευρές του καναλιού με την βλάβη στο τρένο Eurostar – «Οι διακοπές καταστράφηκαν εντελώς»

Δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή, στην Μάγχη. Να χαλάσει το τρένο, την ημέρα των ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι