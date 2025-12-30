Ρωσία: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την ανάπτυξη πυραυλικού συστήματος Oreshnik στην Λευκορωσία – Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Λουκασένκο

Ρωσία: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την ανάπτυξη πυραυλικού συστήματος Oreshnik στην Λευκορωσία – Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Λουκασένκο

Η Ρωσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει την ανάπτυξη στη Λευκορωσία του υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik που φέρει πυρηνικές ικανότητες, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της Μόσχας να πλήττει στόχους σε όλη την Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου.

Την ανάπτυξη αυτού του πυραυλικού συστήματος είχε ήδη γνωστοποιήσει προ ημερών ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, σύμμαχος της Ρωσίας.  Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS τόνισε σήμερα ότι είναι η πρώτη φορά που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιδεικνύει τα πυραυλικά συστήματα Oreshnik.

Το βίντεο που δημοσίευσαν τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σήμερα δεν αποκάλυψε την τοποθεσία των πυραυλικών συστημάτων.

Το βίντεο δείχνει κινητούς εκτοξευτήρες και πληρώματα να κινούνται κατά μήκος δασικών δρόμων και στρατιώτες να καμουφλάρουν τα συστήματα. Ένας ανώτερος Ρώσος αξιωματικός φάνηκε να λέει σε στρατεύματα ότι τα συστήματα έχουν επίσημα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

 

Στις 18 Δεκεμβρίου ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Πούτιν, στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μινσκ, είχε δηλώσει πως οι Oreshnik αναπτύχθηκαν στη Λευκορωσία.

Τον Αύγουστο, ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Μόσχα ξεκίνησε μαζική παραγωγή αυτού του πυραύλου τελευταίας γενιάς ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή και συμπλήρωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να τον αναπτύξει στη Λευκορωσία έως το 2025.

Το Μινσκ, από την πλευρά του, άφησε να εννοηθεί τον Αύγουστο ότι τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Ρωσία, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, θα περιλάμβαναν τους πυραύλους Oreshnik – που σημαίνει φουντουκιά στα ρωσικά.

Αυτά τα μεγάλης κλίμακας κοινά στρατιωτικά γυμνάσια προκάλεσαν ανησυχία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, λίγες μέρες μετά την άνευ προηγουμένου είσοδο φερόμενων ως ρωσικών drones σε πολωνικό έδαφος.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Oreshnik, χωρίς πυρηνική κεφαλή, για να πλήξει στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία.

 

