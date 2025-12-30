Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου έξω από σχολείο – Χειροπέδες και στους γονείς τους 

Εξελίξεις σχετικά με το σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού ενός 15χρονου, έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, το απόγευμα της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η Ασφάλεια έφτασε άμεσα στην ταυτοποίηση και στα ίχνη των δραστών, με αποτέλεσμα το πρωί της Τρίτης να προσαγάγει έναν 12χρονο και έναν 13χρονο, αμφότεροι Ρομά.

Ο 15χρονος κλήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας να αναγνωρίσει τους δύο δράστες και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα άτομα που τον ξυλοκόπησαν απρόκλητα και τον απείλησαν με σουγιά.

Την ίδια στιγμή η έρευνα των διωκτικών Αρχών της Πάτρας συνεχίζεται, καθώς στην επίθεση σε βάρος του ανήλικου εμπλέκονται ακόμη τρία άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων των δύο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.