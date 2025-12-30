Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου έξω από σχολείο – Χειροπέδες και στους γονείς τους 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Εξελίξεις σχετικά με το σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού ενός 15χρονου, έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, το απόγευμα της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η Ασφάλεια έφτασε άμεσα στην ταυτοποίηση και στα ίχνη των δραστών, με αποτέλεσμα το πρωί της Τρίτης να προσαγάγει έναν 12χρονο και έναν 13χρονο, αμφότεροι Ρομά.

Ο 15χρονος κλήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας να αναγνωρίσει τους δύο δράστες και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα άτομα που τον ξυλοκόπησαν απρόκλητα και τον απείλησαν με σουγιά.

Την ίδια στιγμή η έρευνα των διωκτικών Αρχών της Πάτρας συνεχίζεται, καθώς στην επίθεση σε βάρος του ανήλικου εμπλέκονται ακόμη τρία άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων των δύο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Αστικές συγκοινωνίες: Τέλος από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα χάρτινα εισιτήρια – Έρχονται τα «ThessTicket»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση κατά 0,13% – Στα 151,52 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στα ορεινά της Αττικής – «Νιφάδες χιονιού μέχρι τη θάλασσα», λέει ο Τσατραφύλλιας

Το εσωτερικό καταψύκτη θα θυμίζει ο καιρός την Πρωτοχρονιά, καθώς το θερμόμετρο θα πέσει κάτω ...
19:40 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΟΣΥ: Ο Άγιος Βασίλης θα μοιράζει δώρα μέχρι τα Φώτα σε λεωφορεία της Αθήνας και του Πειραιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εναρμονισμένα στο εορταστικό κλίμα, έξι λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) σε Αθήνα και Π...
18:45 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ανείπωτος πόνος στο «τελευταίο αντίο» στην 31χρονη ορειβάτισσα

Ξεκίνησε να γράφεται η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τους τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια,...
18:27 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τις εορταστικές εκδηλώσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η Τροχαία για τις εκδηλώσε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι