Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ανείπωτος πόνος στο «τελευταίο αντίο» στην 31χρονη ορειβάτισσα

Ξεκίνησε να γράφεται η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τους τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια, ορειβάτες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κοντά στην κορυφή Κόρακας, όταν τους χτύπησε χιονοστιβάδα. Σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου τελέστηκε η κηδεία της 31χρονης δασκάλας Θεοδώρας Καπλάνη στον τόπο καταγωγής της στη Φωτάδα Τρικάλων.

Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στον ναό του Αγίου Ευθυμίου, παρουσία πλήθους, συγγενών, συγχωριανών, φίλων της οικογένειας και συνάδελφων της Θεοδώρας που ήρθαν από μακριά για να συλλυπηθούν του οικείους της.

Συντετριμμένοι ήταν οι γονείς της, καθώς και ο μικρότερος αδερφός Ευθύμιος, όπως γράφει το trikalaola.gr.