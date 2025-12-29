Τραγωδία στα Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών

Από ασφυξία επήλθε ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες δεν έφεραν εξωτερικές κακώσεις και η αιτία θανάτου τους, είναι η ασφυξία. Με βάση αυτά τα στοιχεία, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, η πιθανότερη εκδοχή είναι οι άτυχοι ορειβάτες να καταπλακώθηκαν από μεγάλες ποσότητες χιονιού κι έτσι να κατέληξαν.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ανάσυρση των σορών από το βουνό, οι ορειβάτες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και στη συνέχεια στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Τα σενάρια

Τρία είναι τα πιο πιθανά σενάρια της τραγωδίας με τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες.

Πρώτο σενάριο: Οι τέσσερις φίλοι να αποπροσανατολίστηκαν και να κίνησαν από δύσβατο μονοπάτι προς την κορυφή.

Δεύτερο σενάριο: Να μην πήραν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να φτάσουν στο σημείο Κόρακας.

Τρίτο σενάριο: Να δυσχέραναν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες, εκείνοι να πάτησαν σε φρέσκο χιόνι, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

«Αυτή λοιπόν όταν πατήσεις πάνω ξεκολλάει από το προηγούμενο γιατί δεν έχει αποκτήσει συνοχή. Δεν ήταν και πολύ το χιόνι, ήταν όμως πακτωμένο, έφυγε όλο αυτό και αυτοί όπως γλίστρησαν και καταλήξαν κάπου, όλη αυτή η πλάκα έπεσε πάνω τους», εξήγησε ο ορειβάτης Παύλος Τσιάντος.

Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία.

Συγκλονίζει η μητέρα της 31χρονης – «Της είπα Θεοδώρα μου μην πας»

Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια που είπε η μητέρα της στην 31χρονη δασκάλα που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με τρεις φίλους της στα Βαρδούσια Όρη.

«Της είπα “Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου”. “Εσύ μάνα, μην ανησυχείς…”». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν μητέρα και κόρη στο τηλέφωνο λίγες ώρες προτού η Θεοδώρα Καπλάνη, η δασκάλα σε σχολείο του Ναυπλίου και μοναδική κοπέλα από την παρέα των τεσσάρων ορειβατών, χάσει τη ζωή της στα Βαρδούσια Όρη.

«Ήξερε από κορυφές», λένε όσοι την γνώριζαν. Είχε βάλει στόχο να κατακτήσει ακόμη μεγαλύτερες, παρά τις ανησυχίες που εξέφραζαν οι δικοί της άνθρωποι για την επικινδυνότητα που πάντοτε ελλόχευε στις αποστολές της.

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα “Θοδώρα μου δεν θα πας εκεί”. “Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη”, μου έλεγε» ανέφερε η μητέρα της μιλώντας στο MEGA.