Βόλος: Σοβαρό επεισόδιο σε οικισμό στη Νέα Ιωνία – Αναφορές για πυροβολισμούς και έναν τραυματία

Σοβαρό επεισόδιο, με αναφορές για πυροβολισμούς και έναν τραυματία, βρίσκεται σε εξέλιξη σε οικισμό Ρομά στην περιοχή του Αλιβερίου, στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου» στην περιοχή είχαν σπεύσει συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους για πιθανή ρευματοκλοπή, δίχως ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή να είναι σαφές εάν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς συνδέεται με την παρουσία του συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό.

Η αστυνομία φέρεται να έχει λάβει πληροφορίες για το επεισόδιο και αυτή την ώρα πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή αφενός για τον περιορισμό της έντασης αφενός και αφετέρου για να συλλάβει τον δράστη που φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα. Μάλιστα, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, φέρεται να έχει ταμπουρωθεί μέσα σε μπακάλικο που λειτουργεί στον οικισμό.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στον οικισμό και διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματία από τους πυροβολισμούς.