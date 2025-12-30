Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα 

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη 28χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κινητό τηλέφωνο, ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκε ακόμα ένα κινητό τηλέφωνο σε κοινόχρηστο χώρο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

18:45 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ανείπωτος πόνος στο «τελευταίο αντίο» στην 31χρονη ορειβάτισσα

Ξεκίνησε να γράφεται η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τους τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια,...
18:27 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τις εορταστικές εκδηλώσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η Τροχαία για τις εκδηλώσε...
18:15 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 60χρονος γιος της – Αρνείται τα πάντα

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της ίδιας του της ...
18:08 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθη 45χρονη «οικιακή βοηθός» που ξάφριζε σπίτια – Θύματά της πρόσωπα με βαριές κινητικές και νοητικές αναπηρίες

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώ...
