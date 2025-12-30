Δήμος Αθηναίων: Τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών

  • Ο Δήμος Αθηναίων τίθεται σε επιφυλακή λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 20.00, και ανοίγει τη Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου ως θερμαινόμενο χώρο.
  • Ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, είδη ρουχισμού και κουβέρτες, ενώ θα παρέχεται βοήθεια για μεταφορά στο Υπνωτήριο.
  • Για αναφορές σχετικά με σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6, στο email [email protected] ή στον τετραψήφιο αριθμό 1595.
Σε επιφυλακή τίθεται ο δήμος Αθηναίων, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τα επόμενα 24ωρα στην πόλη. Από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, από τις 20.00, μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα με σκοπό την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα:

Ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ώρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210- 5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email [email protected].

Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

