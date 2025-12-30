Ιταλία: Μητέρα και κόρη πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση στο εορταστικό τραπέζι

Μητέρα και κόρη από την Ιταλία πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση μετά από ένα εορταστικό δείπνο.

H 15χρονη Sara Di Vita και η 50χρονη μητέρα της, Antonella Di Ielsi, πέθαναν στο Campobasso με διαφορά λίγων ωρών, ενώ ο 55χρονος πατέρας, Gianni, ο οποίος ένιωσε επίσης αδιαθεσία, παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Cardarelli.

Το κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου (27/12), μετά την εισαγωγή του στην κλινική, ενώ το πρωί της Κυριακής, τη μάχη για ζωή έχασε και η μητέρα της.

Η 15χρονη μαθήτρια Λυκείου, η οποία ζούσε στην Pietracatella, επαρχία του Campobasso, ένιωθε αδιαθεσία για μερικές ημέρες πριν επισκεφθεί τα επείγοντα μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά της.

Οι γιατροί υποψιάστηκαν αμέσως πως είχαν πάθει τροφική δηλητηρίαση, ωστόσο ίσως να μην αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, με αποτέλεσμα να τις στείλουν σπίτι. Το Σάββατο το απόγευμα, η κατάστασή τους επιδεινώθηκε ξαφνικά και το κορίτσι εισήχθη στην εντατική, όπου και πέθανε.

Η μητέρα της εισήχθη επίσης στο νοσοκομείο Cardarelli, όπου και πέθανε το πρωί της Κυριακής. Το μόνο άτομο της οικογένειας που επέζησε ήταν η 20χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με την Corriere, τα τρία μέλη της οικογένειας ένιωσαν αδιαθεσία μετά το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων, αφού κατανάλωσαν ψάρι, θαλασσινά και μύδια. Στο τραπέζι παρευρέθηκαν κι άλλοι καλεσμένοι που δεν εμφάνισαν συμπτώματα.

Μετά από λίγες ώρες, ο πατέρας, η μητέρα και η μία κόρη ένιωσαν αδιαθεσία και πήγαν αμέσως στα επείγοντα του νοσοκομείου. Ωστόσο οι γιατροί τούς έστειλαν σπίτι τους δύο φορές (στις 25 και 26 Δεκεμβρίου).

Το βράδυ του Σαββάτου τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν: αφόρητος πόνος και κράμπες, σε τέτοιο βαθμό που η οικογένεια αποφάσισε να επιστρέψει στο νοσοκομείο.

Το κορίτσι νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ωστόσο δεν τα κατάφερε και πέθανε γύρω στις 10:30 μ.μ. Η νεκροψία πιθανότατα θα διευκρινίσει εάν η τροφική δηλητηρίαση ή η τροφική δυσανεξία προκάλεσαν τον θάνατο του κοριτσιού και της μητέρας της.

«Είμαστε σοκαρισμένοι. Πρόκειται για μια τραγωδία που μας αφήνει άφωνους», δήλωσε ο δήμαρχος της Pietracatella, Antonio Tommasone. «Η πόλη δεν μπορεί να πιστέψει μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου, καθώς και τα συλλυπητήριά ολόκληρης της κοινότητας, στην οικογένεια».