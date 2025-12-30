Ιταλία: Μητέρα και κόρη πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση στο εορταστικό τραπέζι

Σύνοψη από το

  • Η 15χρονη Sara Di Vita και η 50χρονη μητέρα της, Antonella Di Ielsi, πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση στο Campobasso της Ιταλίας, μετά από ένα εορταστικό δείπνο.
  • Τα τρία μέλη της οικογένειας ένιωσαν αδιαθεσία μετά το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων, με τους γιατρούς να τους στέλνουν σπίτι δύο φορές.
  • Η κατάστασή τους επιδεινώθηκε ξαφνικά, οδηγώντας στον θάνατο της κόρης το Σάββατο και της μητέρας την Κυριακή, ενώ η νεκροψία αναμένεται να διευκρινίσει τα αίτια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Μητέρα και κόρη πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση στο εορταστικό τραπέζι

Μητέρα και κόρη από την Ιταλία πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση μετά από ένα εορταστικό δείπνο.

H 15χρονη Sara Di Vita και η 50χρονη μητέρα της, Antonella Di Ielsi, πέθαναν στο Campobasso με διαφορά λίγων ωρών, ενώ ο 55χρονος πατέρας, Gianni, ο οποίος ένιωσε επίσης αδιαθεσία, παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Cardarelli.

Το κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου (27/12), μετά την εισαγωγή του στην κλινική, ενώ το πρωί της Κυριακής, τη μάχη για ζωή έχασε και η μητέρα της.

Η 15χρονη μαθήτρια Λυκείου, η οποία ζούσε στην Pietracatella, επαρχία του Campobasso, ένιωθε αδιαθεσία για μερικές ημέρες πριν επισκεφθεί τα επείγοντα μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά της.

H 15χρονη

Οι γιατροί υποψιάστηκαν αμέσως πως είχαν πάθει τροφική δηλητηρίαση, ωστόσο ίσως να μην αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, με αποτέλεσμα να τις στείλουν σπίτι. Το Σάββατο το απόγευμα, η κατάστασή τους επιδεινώθηκε ξαφνικά και το κορίτσι εισήχθη στην εντατική, όπου και πέθανε.

Η μητέρα της εισήχθη επίσης στο νοσοκομείο Cardarelli, όπου και πέθανε το πρωί της Κυριακής. Το μόνο άτομο της οικογένειας που επέζησε ήταν η 20χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με την Corriere, τα τρία μέλη της οικογένειας ένιωσαν αδιαθεσία μετά το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων, αφού κατανάλωσαν ψάρι, θαλασσινά και μύδια. Στο τραπέζι παρευρέθηκαν κι άλλοι καλεσμένοι που δεν εμφάνισαν συμπτώματα.

Μετά από λίγες ώρες, ο πατέρας, η μητέρα και η μία κόρη ένιωσαν αδιαθεσία και πήγαν αμέσως στα επείγοντα του νοσοκομείου. Ωστόσο οι γιατροί τούς έστειλαν σπίτι τους δύο φορές (στις 25 και 26 Δεκεμβρίου).

Το βράδυ του Σαββάτου τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν: αφόρητος πόνος και κράμπες, σε τέτοιο βαθμό που η οικογένεια αποφάσισε να επιστρέψει στο νοσοκομείο.

Η 50χρονη Antonella Di Ielsi.

Το κορίτσι νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ωστόσο δεν τα κατάφερε και πέθανε γύρω στις 10:30 μ.μ. Η νεκροψία πιθανότατα θα διευκρινίσει εάν η τροφική δηλητηρίαση ή η τροφική δυσανεξία προκάλεσαν τον θάνατο του κοριτσιού και της μητέρας της.

«Είμαστε σοκαρισμένοι. Πρόκειται για μια τραγωδία που μας αφήνει άφωνους», δήλωσε ο δήμαρχος της Pietracatella, Antonio Tommasone. «Η πόλη δεν μπορεί να πιστέψει μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου, καθώς και τα συλλυπητήριά ολόκληρης της κοινότητας, στην οικογένεια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τρεις βασικοί άξονες της υγείας για το 2026-Έρχονται 5.000 προσλήψεις

Το αρχείο του επιστήμονα Γεωργίου Παπανικολάου που ανακάλυψε το «Τεστ Παπ» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακά αυξημένος ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Νοέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ρεύμα: Κάτω από τα επίπεδα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα η τιμή του στην Ελλάδα- Τι θα ισχύσει για τα πράσινα τιμολόγια Ιανου...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:08 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: 357 συλλήψεις σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους

Οι αρχές επιβολής του νόμου, στην Τουρκία, συνέλαβαν 357 άτομα σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρ...
16:48 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ιταλία: 6 τραυματίες σε ατύχημα σε τελεφερίκ

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα σε τελεφερίκ στην περιφέρεια Βερμπάνο-Κούζιο-Οσόλα στην...
16:26 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε λιμάνια της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές σε εμπορικά πλοία

Η Ρωσία πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, επιθέσεις σε υποδομή στην περιοχή της Οδησσού, στην Ουκρ...
15:56 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Βρετανία: «Σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης

Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας στη Μάγχη, ανακοίνωσε ότι αναμένει «σταδιακή επ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι