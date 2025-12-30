Φάμελλος από τον Πειραιά: Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που να ευημερεί – Ο κ. Μητσοτάκης να μην τραμπουκίζει αγρότες και καταναλωτές

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος, από τον Πειραιά, τόνισε ότι “Προοδευτική, Δίκαιη και Τίμια Ελλάδα είναι αυτή όπου η κοινωνία ευημερεί”, καλώντας τον πρωθυπουργό “να μην τραμπουκίζει αγρότες και καταναλωτές”.
  • Οι πολίτες, οι επαγγελματίες και οι έμποροι παραπονιούνται για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, με το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι να είναι 20% και 30% ακριβότερο από πέρυσι.
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε την ανάγκη για “μια κοινωνία που να ευημερεί”, τονίζοντας ότι “Δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2025 να ευημερούν μόνο οι τράπεζες, η ΔΕΗ με τα υπερκέρδη, και τα καρτέλ”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φάμελλος από τον Πειραιά: Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που να ευημερεί – Ο κ. Μητσοτάκης να μην τραμπουκίζει αγρότες και καταναλωτές

«Προοδευτική, Δίκαιη και Τίμια Ελλάδα είναι αυτή όπου η κοινωνία ευημερεί» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος σε δηλώσεις του από την περιοδεία που πραγματοποίησε σήμερα στην αγορά του Πειραιά, καλώντας τον πρωθυπουργό «να μην τραμπουκίζει αγρότες και καταναλωτές».

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε σε δηλώσεις του:

«Μαζί με τις ευχές μας για μια καλή χρονιά, με ειρήνη πρώτα απ’ όλα, υγεία και πρόοδο για όλους τους πολίτες, θέλω να βάλω κι εγώ το δικό μου λιθαράκι, και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην ανάγκη να υπάρξει αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι πολίτες, αλλά και οι επαγγελματίες και οι έμποροι, παραπονιούνται για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και για το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι που θα είναι 20% και 30% ακριβότερο από πέρυσι.

Δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2025 να ευημερούν μόνο οι τράπεζες, η ΔΕΗ με τα υπερκέρδη, και τα καρτέλ.

Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που να ευημερεί. Και αυτή είναι μόνο μια προοδευτική κοινωνία, που θα έχει τη δυνατότητα πλουραλισμού στην οικονομία. Με μια υγιή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα, με αποκέντρωση, αλλά και με εργαζόμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες που θα μπορούν να ζήσουν – να έχουν μισθούς που να μπορούν να ζήσουν- και όχι με φτωχούς εργαζόμενους.

Να πω κάτι και στον κ. Μητσοτάκη. Αυτές τις μέρες, που ο κόσμος περιμένει μια καλύτερη χρονιά, δεν μπορεί από την ασφάλεια της πρωθυπουργικής καρέκλας να τραμπουκίζει τους αγρότες, όπως τραμπουκίζει και τους καταναλωτές.

Γιατί ο πιο σκληρός τραμπουκισμός, η πιο μεγάλη αδικία, είναι να μην έχεις εισόδημα για έναν χρόνο στο σπίτι σου, επειδή έχεις χάσει το κοπάδι σου ή επειδή οι γαλάζιες ακρίδες έχουν κλέψει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και η πιο δύσκολη και μεγάλη αδικία, και η μεγαλύτερη βία, είναι να μην έχεις το απαραίτητο εισόδημα για ένα ζεστό σπίτι, για ένα ανεκτό ενοίκιο και για ένα γεμάτο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή είναι η Προοδευτική Ελλάδα, αυτή είναι η Δίκαιη Ελλάδα και η Τίμια Ελλάδα.

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους!».

15:42 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

