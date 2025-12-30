Λάρισα: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε 3χρονο παιδί από τον Βόλο εξαιτίας επιπλοκής από γρίπη – Διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα 

  • Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται ένα παιδί 3 ετών από τον Βόλο, έπειτα από σοβαρή επιπλοκή, που του προκάλεσε η γρίπη.
  • Η επιπλοκή διαγνώστηκε ως εγκεφαλίτιδα, μια από τις σοβαρές παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη.
  • Το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη και ενώ διαφαίνονται τα πρώτα θετικά δείγματα για την πορεία της υγείας του, οι γιατροί παραμένουν συγκρατημένοι.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται ένα παιδί 3 ετών από τον Βόλο, έπειτα από σοβαρή επιπλοκή, που του προκάλεσε η γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τoυ magnesianews.gr, το παιδί παρουσίασε την περίοδο των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό ως 39, ενώ τα συμπτώματα έγιναν πιο σοβαρά, όταν ξεκίνησε να κάνει εμέτους.

Οι γονείς ανησύχησαν και μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου. Αμέσως, έγινε η εισαγωγή του στην Παιδιατρική Κλινική και ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Ωστόσο, οι γιατροί αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αποφάσισαν τη διακομιδή του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Την επόμενη ημέρα με ασθενοφόρο έγινε η διακομιδή και η άμεση εισαγωγή του σε κλίνη της Παιδιατρικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γρίπη προκάλεσε στο παιδί επιπλοκή με τη διάγνωση της εγκεφαλίτιδας.

Το παιδί παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, λαμβάνοντας ειδική φαρμακευτική αγωγή, ενώ διαφαίνονται σιγά σιγά και τα πρώτα θετικά δείγματα για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να εμφανίζονται συγκρατημένοι και να αναμένουν την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.

Σημειώνεται, ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη και η εγκεφαλίτιδα αποτελεί μία από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η νόσος.

