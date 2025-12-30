Καιρός: Ψυχρή εισβολή με βουτιά της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες – Δείτε σε χάρτες πού θα χιονίσει, οι προβλέψεις για την Αττική

Σύνοψη από το

  • Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες και έως το πρωί της Πρωτοχρονιάς, με βροχές, καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις.
  • Από την Τετάρτη 31/12 αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κατά 7-10 βαθμούς Κελσίου, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
  • Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο και την Κρήτη, εξασθενώντας σταδιακά. Επισημαίνεται αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα για τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός χιόνια

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες και έως το πρωί της Πρωτοχρονιάς, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τις χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Το meteo δημοσίευσε χάρτες που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και πού αναμένεται να χιονίσει.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. 

Πιο συγκεκριμένα:

– Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

– Τις βραδινές ώρες της Τρίτης 30/12 και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.

– Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12 η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

– Την Τετάρτη 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία, Αν. Στερεά) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 (περίοδος χαμηλής προγνωσιμότητας*) είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

– Οι άνεμοι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες της Τρίτης και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένεται στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

– Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

*Επισημαίνεται ότι η χρονική περίοδος από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 χαρακτηρίζεται από αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα (χαμηλή προγνωσιμότητα) για τη χώρα μας. Με απλά λόγια, μικρές διαφοροποιήσεις στις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές τόσο στην κατανομή των αερίων μαζών όσο και στα φαινόμενα (βροχή ή χιόνι), όπως αποτυπώνεται και στις προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble) των μεγαλύτερων παγκόσμιων προγνωστικών κέντρων.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 – 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.

17:14 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

