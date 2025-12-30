ΣΥΡΙΖΑ: Ο στρατός δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός πειθαρχικής καταστολής κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων

Σύνοψη από το

  • Η δημόσια καταγγελία οπλίτη ότι τιμωρήθηκε με 25 ημέρες φυλάκιση και αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή παρέστη σε διαδήλωση συνδικάτων, συνιστά «κατάφωρη δημοκρατική πρόκληση», σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «ο στρατός δεν μπορεί να λειτουργεί ως ζώνη εξαίρεσης από το κράτος δικαίου, ούτε ως μηχανισμός πειθαρχικής καταστολής κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων». Αυτό θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο σε μια ευρωπαϊκή χώρα μετά τον Διαφωτισμό.
  • Η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι η προσφυγή της στρατιωτικής ιεραρχίας σε αυταρχικές μεθόδους «αποκαλύπτει το άγχος της κυβέρνησης και το έλλειμμα κοινωνικής νομιμοποίησης των επιλογών της». Ζητά την άμεση ανάκληση της τιμωρίας του οπλίτη.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Είναι γνωστή και διαχρονική η αλλεργία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο μαζικό κίνημα, ιδιαίτερα όταν αυτό εκφράζεται μέσα στον στρατό», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Η δημόσια καταγγελία οπλίτη ότι τιμωρήθηκε με 25 ημέρες φυλάκιση και αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή παρέστη σε διαδήλωση συνδικάτων και εξέφρασε τη συμπαράστασή του, συνιστά κατάφωρη δημοκρατική πρόκληση», σημειώνει, τονίζοντας πως «σε μια ευρωπαϊκή χώρα μετά τον Διαφωτισμό θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ότι τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα, η ελευθερία της έκφρασης και η πολιτική άποψη δεν αναστέλλονται με το που ένας πολίτης φορά στολή». «Ο στρατός δεν μπορεί να λειτουργεί ως ζώνη εξαίρεσης από το κράτος δικαίου, ούτε ως μηχανισμός πειθαρχικής καταστολής κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων», συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Το γεγονός ότι η στρατιωτική ιεραρχία καταφεύγει το 2025 σε αυταρχικές μεθόδους προγραφής οπλιτών, προκειμένου να τιμωρήσει έναν στρατιώτη επειδή κατήγγειλε δημόσια τον πολεμοκάπηλο και αντιλαϊκό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το βαρύ τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι λαοί στο πλαίσιο της νέας πολεμικής υστερίας, αποκαλύπτει το άγχος της κυβέρνησης και το έλλειμμα κοινωνικής νομιμοποίησης των επιλογών της», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει με την επισήμανση:

«Ντροπή στους κ. Δένδια και κ. Μητσοτάκη που εμφανίζονται ως φιλελεύθεροι. Η τιμωρία του οπλίτη πρέπει να ανακληθεί άμεσα».

