Βρετανία: Διακοπή όλων των δρομολογίων της Eurostar μέσω της Μάγχης λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδρότηση

  Δρομολόγια της Eurostar από και προς το Λονδίνο μέσω της Μάγχης ακυρώθηκαν και αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι υπηρεσίες του σιδηροδρομικού φορέα λόγω προβλήματος στην παροχή ηλεκτροδότησης στη σήραγγα.
  Η Eurostar συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία και να μην μεταβούν στο σταθμό, εκτός αν έχουν ήδη εισιτήριο.
  Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.
Δρομολόγια της Eurostar από και προς το Λονδίνο μέσω της Μάγχης ακυρώθηκαν και αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι υπηρεσίες του σιδηροδρομικού φορέα λόγω προβλήματος στην παροχή ηλεκτροδότησης στη σήραγγα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους σε αυτό το τρένο που συνδέει τη Βρετανία και τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης και τεχνικού προβλήματος σε αμαξοστοιχία της Le Shuttle, είναι πιθανό να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις σε δρομολόγια και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανακοίνωσε η Eurostar.

«Συνιστούμε σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία. Παρακαλούμε να μην μεταβείτε στο σταθμό, εκτός αν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Τρένα της Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και το πάρκο Disneyland στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:56 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ιράν: Απειλεί με «σκληρά» αντίποινα σε όποια επιθετική ενέργεια εναντίον του – Ρωσία: Καλεί σε αυτοσυγκράτηση μετά τις προειδοποιήσεις Τραμπ

Η απάντηση του Ιράν σε όποια επιθετική ενέργεια θα είναι σκληρή, προειδοποίησε σήμερα μέσα από...
13:59 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών της Κωνσταντινούπολης

Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στην Τουρκία. Το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που συγκρούστηκα...
13:39 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο για την υποτιθέμενη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικέ...
12:05 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: «Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε θα αντιδράσει» στην ουκρανική επίθεση κατά του Πούτιν – Με «πιο αυστηρές θέσεις» στις διαπραγματεύσεις η Μόσχα

Το Κρεμλίνο τόνισε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρά τη φερόμενη επίθεση της Ουκρανίας κατά της...
