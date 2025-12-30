Κυριάκος Μητσοτάκης: Από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου θα ακούσει τα κάλαντα

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Αύριο, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακούσει τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11:00, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προκαλέσει «χάος» στο έντερό μας, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Οι ΚΟΜΥ δίπλα στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής

Ρεύμα: Κάτω από τα επίπεδα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα η τιμή του στην Ελλάδα- Τι θα ισχύσει για τα πράσινα τιμολόγια Ιανου...

«Πράσινα Ταξί»: Νέα πίστωση επιδοτήσεων σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 108 δικαιούχων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:42 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Πλεύρης για αγρότες: Εάν συνεχιστεί η παρακώλυση των συγκοινωνιών, είναι δουλειά της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης

Ο Θάνος Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με δηλώσεις του τάσσεται υπέρ της σκληρότε...
15:36 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ελληνική Λύση: Όταν είσαι τραμπούκος επί έξι χρόνια, δεν μπορείς να μιλάς για τραμπούκους

«Ο πρωθυπουργός της χώρας, ως τραμπούκος που τραμπουκίζει έναν ολόκληρο λαό επί έξι ολόκληρα χ...
15:31 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ο στρατός δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός πειθαρχικής καταστολής κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων

«Είναι γνωστή και διαχρονική η αλλεργία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο μαζικό κίνημα, ιδιαί...
13:22 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Κάπα Research: Τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2025 – Η ακρίβεια, η απειλή από την ΑΙ και το βιοτικό επίπεδο

Στο τέλος κάθε χρόνου, η Κάπα Research επιλέγει τα δέκα σημαντικότερα ευρήματα από τις έρευνες...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι