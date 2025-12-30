Λίλι Κόλινς: Γιορτάζει την παγκόσμια επιτυχία του «Emily in Paris» με το πιο εμβληματικό look της σεζόν

Σύνοψη από το

  • Η Λίλι Κόλινς δήλωσε ότι «νιώθει την αγάπη» καθώς το «Emily in Paris» κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του Netflix.
  • Η διάσημη πρωταγωνίστρια αποκάλυψε την αγαπημένη της ενδυματολογική επιλογή από την πέμπτη σεζόν, το εντυπωσιακό «Lady in Red» σύνολο που φόρεσε σε γεύμα στη Βενετία.
  • Η επαγγελματική επιτυχία της Λίλι Κόλινς συνέπεσε με μια πολύ προσωπική στιγμή, καθώς η ίδια και ο σύζυγός της γιόρτασαν τα πρώτα Χριστούγεννα της κόρης τους, Toβ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Λίλι Κόλινς: Γιορτάζει την παγκόσμια επιτυχία του «Emily in Paris» με το πιο εμβληματικό look της σεζόν
Πηγή: Instagram / @lilyjcollins

Η Λίλι Κόλινς δήλωσε ότι «νιώθει την αγάπη» καθώς το «Emily in Paris» κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του Netflix.

Λίλι Κόλινς: Σχολίασε τη διαμάχη Μακρόν – Ρώμης για το «Emily in Paris» – «Γίναμε μέρος ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ερωτικού τριγώνου»

Η διάσημη πρωταγωνίστρια, η οποία υποδύεται τη δυναμική διευθύντρια marketing Emily Cooper, μοιράστηκε μέσω ανάρτησης στο Instagram μια σειρά από παρασκήνια των γυρισμάτων, αποκαλύπτοντας παράλληλα την αγαπημένη της ενδυματολογική επιλογή από την πέμπτη σεζόν.

Λίλι Κόλινς: Η αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη που είχε δηλώσει ότι παρακολουθεί το «Emily in Paris» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Emily Cooper είναι πλέον ταυτισμένη με τις τολμηρές και πολύχρωμες εμφανίσεις με το αγαπημένο look της σεζόν να είναι το εντυπωσιακό «Lady in Red» σύνολο, το οποίο φόρεσε σε ένα γεύμα στη Βενετία, νομίζοντας ότι ο φίλος της Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) θα της έκανε πρόταση γάμου.

Πρόκειται για ένα έντονο κόκκινο φόρεμα με διαφανή μανίκια και περίτεχνα μοτίβα, το οποίο συνδυάστηκε με ασορτί καλσόν και φούστα με βολάν.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lily Collins (@lilyjcollins)


«Lady in red — ένα από τα αγαπημένα μου look. Ευχαριστούμε που κάνατε το “Emily in Paris” Νο 1 στο Νetflix για ολόκληρη την εβδομάδα! Νιώθουμε την αγάπη και δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε χωρίς εσάς…», έγραψε στη λεζάντα η πρωταγωνίστρια.

Η επαγγελματική επιτυχία συνέπεσε με μια πολύ προσωπική στιγμή για την ηθοποιό.

Η Κόλινς και ο σύζυγός της, Τσάρλι Μακντάουελ γιόρτασαν τα πρώτα Χριστούγεννα της κόρης τους, Toβ, η οποία ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με την Daily Mail.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lily Collins (@lilyjcollins)


Μοιράζοντας σπάνια και τρυφερά στιγμιότυπα της μικρής, η Λίλι έγραψε στη σελίδα της στο Instagram: «Τα πρώτα Χριστούγεννα της μικρής μας Toβ και νιώθουμε όλη τη μαγεία των γιορτών. Απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές με κάθε τρόπο. Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και την πιο ευτυχισμένη εορταστική περίοδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προκαλέσει «χάος» στο έντερό μας, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Οι ΚΟΜΥ δίπλα στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής

Ρεύμα: Κάτω από τα επίπεδα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα η τιμή του στην Ελλάδα- Τι θα ισχύσει για τα πράσινα τιμολόγια Ιανου...

«Πράσινα Ταξί»: Νέα πίστωση επιδοτήσεων σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 108 δικαιούχων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:48 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης: Η ανάρτηση του ηθοποιού στο Facebook

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Χρήστος Βαλαβανίδης. Ο επιτυχημένος ηθοποιός βρίσκεται για 12η ημ...
14:31 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Δέσποινα Καμπούρη: «Ο χωρισμός είναι μία καινούργια συνθήκη…»

Αρχές Νοεμβρίου η Δέσποινα Καμπούρη μέσα από μία όμορφη ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram,...
13:46 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Χρήστος Κάλοου: «Από ένα ιατρικό λάθος έπαθα ένα αρκετά βαρύ εγκεφαλικό – Με αγνόησαν οι πάντες»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου παραχώρησε ο Χρήστος Κάλοου. Ο αγαπημένο...
13:33 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Καίτη Φίνου: «Είμαι ήρεμη, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο…»

Η Καίτη Φίνου έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’80 παίζοντας σε πολλά φιλμ, τη χρυσή εποχή τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι