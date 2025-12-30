Καναδάς: Γνωστή ηθοποιός διεκδικεί δικαστικά το «δικαίωμα στην ευθανασία» λόγω ψυχικής νόσου – Η συγκλονιστική εξομολόγηση

Η καταξιωμένη 48χρονη Καναδή ηθοποιός Κλερ Μπροσό, παρά την επιτυχημένη επαγγελματική της πορεία και τη στήριξη από το στενό της περιβάλλον, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δικαστικής μάχης διεκδικώντας το δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία λόγω ανίατων ψυχικών ασθενειών.

Η Μπροσό, η οποία διαγνώστηκε με μανιοκατάθλιψη στην ηλικία των 14 ετών έπειτα από μια περίοδο υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών, αλκοόλ και σεξουαλικών πειραματισμών, διαπιστώθηκε αργότερα ότι πάσχει από αγχώδη διαταραχή, χρόνιο αυτοκτονικό ιδεασμό, διατροφικές διαταραχές, διαταραχή προσωπικότητας, μετατραυματικό στρες (PTSD) και πλήθος άλλων ψυχικών διαταραχών.

Όπως αποκάλυψε η ίδια σε ένα άρθρο της στο Substack, παρά τις αμέτρητες απόπειρες αυτοκτονίας και τις θεραπείες από ειδικούς σε όλη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και τη χρήση δεκάδων φαρμάκων και ψυχεδελικών ουσιών, η κατάστασή της δεν παρουσίασε βελτίωση.

Το 2021, χωρίς σύντροφο ή παιδιά, αποφάσισε να αιτηθεί ευθανασία μέσω του καναδικού προγράμματος Ιατρικής Βοήθειας στο Θάνατο (MAiD), το οποίο επιτρέπει σε ενήλικες με «σοβαρή και ανίατη ιατρική κατάσταση» να τερματίσουν τη ζωή τους με τη συνδρομή γιατρού.

Ωστόσο, η νομοθεσία εξαιρεί όσους πάσχουν αποκλειστικά από ψυχικές νόσους, μια εξαίρεση που επρόκειτο να αρθεί το 2023 αλλά αναβλήθηκε δύο φορές, μεταφέροντας την πιθανή εφαρμογή της στο 2027.



Ως εκ τούτου, η Μπροσό κατέθεσε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο για παραβίαση δικαιωμάτων, μαζί με τον πρώην πολεμικό ανταποκριτή Τζον Σκάλι, δηλώνοντας πως ζητά «τα ίδια δικαιώματα με άλλους που πάσχουν από ανίατες ασθένειες, να επιλέγω πότε και πώς θα πεθάνω», ενώ κατήγγειλε τον τρέχοντα νόμο για διακρίσεις.

Η πορεία της Μπροσό ήταν γεμάτη αντιθέσεις, καθώς υπήρξε αριστούχος μαθήτρια στο λύκειο του Μόντρεαλ, σπούδασε σε κορυφαία δραματική σχολή του Κεμπέκ και συνέχισε στη Νέα Υόρκη, εξασφαλίζοντας σταθερή εργασία και υψηλές αμοιβές σε κινηματογράφο και παραστάσεις μιούζικαλ.

Παρά την επιτυχία της, οι καταθλιπτικές κρίσεις την οδηγούσαν συχνά σε κατάχρηση ουσιών και νοσηλείες. Ακόμα και όταν η καριέρα της απογειώθηκε με συμμετοχές σε εκπομπές όπως το Entertainment Tonight Canada και ρόλους δίπλα στον Τζέιμς Φράνκο, η ίδια υπέφερε.

Σε μια συνέντευξη με τους New York Times, με τίτλο «Η Κλερ Μπροσό θέλει να πεθάνει. Θα της το επιτρέψει ο Καναδάς;», αναφερόμενη σε μια περίοδο που υποδυόταν τον «ρόλο των ονείρων της» σε ευρωπαϊκή ταινία, δήλωσε: «Είχα ένα υπέροχο μέρος να μείνω, τα πήγαινα καλά στην ταινία και διασκέδαζα στα γυρίσματα, και κάθε βράδυ επέστρεφα στο ξενοδοχείο μου και ούρλιαζα, έκλαιγα γοερά και έσκιζα τα ρούχα μου. Έκλαιγα και απλώς ήθελα να αυτοκτονήσω και ανυπομονούσα να φύγω από εκεί. Και μετά, την επόμενη μέρα στη δουλειά, ήμουν μια χαρά και διασκέδαζα τόσο πολύ».

Έπειτα από ένα ατύχημα υπό την επήρεια ναρκωτικών στα Canadian Screen Awards το 2016, παρέμεινε νηφάλια και σε «ύφεση» για μερικά χρόνια, όμως το 2021 κατέρρευσε ξανά, φτάνοντας στο σημείο να φάει φιστίκια, στα οποία είναι αλλεργική, ελπίζοντας σε μια μοιραία αντίδραση.

Έχοντας ήδη παραθέσει αποχαιρετιστήρια δείπνα σε φίλους και συγγενείς, η δικαστική της διαμάχη διχάζει τους γιατρούς της.

Η Δρ Γκέιλ Ρόμπινσον υποστηρίζει την επιλογή της, αναφέροντας πως θα «ήθελε» να αλλάξει γνώμη η ηθοποιός, αλλά «θα τη στηρίξει» αν λάβει το πράσινο φως.

Αντιθέτως, ο Δρ Μαρκ Φέφεργκραντ διαφωνεί, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλά» και προσθέτοντας πως «δεν νομίζω ότι το MAiD είναι η καλύτερη ή η μόνη επιλογή για εκείνη», τονίζοντας ότι τα αιτήματα για ψυχικές νόσους πρέπει να εξετάζονται διαφορετικά από τα υπόλοιπα νοσήματα.