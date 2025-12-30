Έλον Μασκ: «Οι όμορφες γυναίκες πρέπει να εξαιρούνται από τις απελάσεις» – Σάλος με το σχόλιό του για την υπόθεση 19χρονης στη Δανία

Μια 19χρονη Αμερικανίδα που που κινδύνευε με απέλαση από τη Δανία βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, όχι λόγω της υπόθεσής της, αλλά έπειτα από ένα σχόλιο του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ σχετικά με την εμφάνισή της.

Η Όντρεϊ Μόρις, η οποία κατάγεται από το Λος Άντζελες και ζει στη Δανία με την οικογένειά της από τα εννέα της χρόνια, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απέλασης νωρίτερα φέτος εξαιτίας προβλημάτων με τη θεώρηση διαμονής της.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, εντόπισε την Κυριακή ένα πλέον διαγραμμένο post στην πλατφόρμα X που αναφερόταν στα θέματα της βίζας της και σχολίασε, γράφοντας ότι γυναίκες με «8 ή πάνω σε επίπεδο ομορφιάς θα πρέπει να εξαιρούνται», συνοδεύοντάς το με emoji που «κλαίει» από τα γέλια.

8 or above level hotness should get an exemption 😂 — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2025



Το σχόλιο αυτό χαρακτηρίστηκε «ανατριχιαστικό» από πολλούς χρήστες.

Η Μόρις απάντησε στο viral σχόλιο του Μασκ λέγοντας στο The Daily Beast ότι όλη η κατάσταση της φάνηκε «τρελή».

Teen in Denmark says Elon Musk’s comments about her ‘hotness’ are ‘crazy’ https://t.co/uEh4fGk1G1 pic.twitter.com/zmysjiDYW8 — The Independent (@Independent) December 30, 2025



«Δεν με εξέπληξε [το σχόλιο του Μασκ], θα μπορούσα να πω, γιατί από την αρχή, τη στιγμή που η υπόθεσή μου έγινε κάπως δημόσια, ήταν θέμα εμφάνισης και του ότι “είμαι ξανθιά και λευκή”. Το ίδιο το σχόλιο δεν μου προκάλεσε σοκ, αλλά επειδή προήλθε από εκείνον… έμεινα άφωνη».

Η 19χρονη πρόσθεσε ότι ήταν απογοητευμένη που ο Μασκ δεν τόνισε τις ακαδημαϊκές της επιτυχίες ή το γεγονός ότι μεγάλωσε στη Δανία από παιδί, κάτι που «θα μπορούσε να είχε βοηθήσει πολύ» την υπόθεσή της.

«Αλλά αν αυτό απλώς τραβάει την προσοχή κάποιου που νοιάζεται, τότε μπορώ να νιώσω λίγο ντροπή».

Οι επικριτές του Μασκ στο διαδίκτυο δεν ήταν το ίδιο συγκαταβατικοί, κατηγορώντας τον 54χρονο για «περιέργεια» απέναντι σε ανήλικη, η οποία έγινε 19 τον Αύγουστο.

«Ηρέμησε γέροντα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Είσαι τόσο ανατριχιαστικός».

«Ήσουν 36 όταν αυτή γεννήθηκε», υπενθύμισε ένας τρίτος.

Η Μόρις μετακόμισε με την οικογένειά της στη Δανία όταν ήταν 9 ετών, καθώς η μητέρα της έκανε διδακτορικό. Μέχρι το 2024 ήταν δηλωμένη στη βίζα της μητέρας της «ως συνοδευόμενο παιδί», αλλά αυτή έληξε.

Το πρόβλημα προέκυψε όταν μετακόμισε σε εστίες σχολείου σε άλλη πόλη και διαπίστωσε ότι η αλλαγή διεύθυνσης παραβίαζε τους όρους της βίζας της, που απαιτούσαν να διαμένει υπό την ίδια στέγη με τη μητέρα της.

Παρά το γεγονός ότι η μητέρα και ο 15χρονος αδερφός της έχουν πλέον αποκτήσει υπηκοότητα, το μέλλον της Μόρις παρέμενε αβέβαιο καθώς η αίτησή της για υπηκοότητα απορρίφθηκε.

Πλέον έχει λάβει δεκαετή άδεια παραμονής στη χώρα, αλλά η σκέψη ότι ίσως χρειαστεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ παραμένει.

Τον Ιανουάριο είχε δηλώσει στο τοπικό μέσο Stifstidende: «Έχω τους παππούδες μου και μερικούς φίλους στις ΗΠΑ. Αλλά η Δανία είναι το σπίτι μου. Είμαι τόσο Δανέζα όσο μπορεί να είναι ένας ξένος».