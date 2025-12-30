Έξαρση των κρουσμάτων γρίπης στα παιδιά: Πότε πρέπει να μεταφέρονται στο νοσοκομείο – Τι συστήνουν οι γιατροί

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός έχει σημάνει για την έξαρση των ιώσεων και ειδικά της γρίπης τύπου Α, με πάνω από 500 εισαγωγές στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προχθές.
  • Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να παρακολουθούν προσεκτικά τα συμπτώματα των παιδιών και να αναζητούν ιατρική βοήθεια αν παρατηρήσουν επιδείνωση. Νοσηλεία απαιτείται σε υψηλό πυρετό άνω των 39, έντονη κόπωση και γαστρεντερικές διαταραχές.
  • Οι γιατροί τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και προτρέπουν τους πολίτες να εμβολιαστούν. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η καθυστέρηση του εμβολιασμού θεωρούνται αιτίες της έξαρσης.
Enikos Newsroom

Υγεία

γρίπη παιδιά
Photo: Freepik

Συναγερμός έχει σημάνει για την έξαρση των ιώσεων και ειδικά για την αύξηση των κρουσμάτων γρίπης τύπου Α.

Προχθές έγιναν περισσότερες από 500 εισαγωγές στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και σύμφωνα με το MEGA, από τα 500, τα 120 παιδιά διαγνώστηκαν με τον ιό της γρίπης και άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις, ενώ περίπου το 10-15% χρειάστηκε νοσηλεία.

Οι γιατροί προειδοποιούν για την ανάγκη ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, ενώ επισημαίνουν ότι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η παρατεταμένη καλοκαιρία που οδήγησε πολλούς να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό είναι ορισμένες αιτίες της έξαρσης.

Οι γιατροί είναι καθησυχαστικοί αν και το υποστέλεχος Κ της γρίπης είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό.

Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να παρακολουθούν προσεκτικά τα συμπτώματα των παιδιών τους και να αναζητούν ιατρική βοήθεια αν παρατηρήσουν επιδείνωση. Χρειάζεται το παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όταν παρουσιάζει υψηλό πυρετό, πάνω από 39, έντονη κόπωση και εξάντληση και γαστρεντερικές διαταραχές.

Παράλληλα, προτρέπουν τους πολίτες να εμβολιαστούν, προκειμένου να προστατευτούν από την εξάπλωση του ιού και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κοινότητα.

Δείτε το βίντεο:

06:00 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

22:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

06:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

22:00 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

