Φλόριντα: 66χρονη σκότωσε τη μητέρα της που έπασχε από Πάρκινσον – Τους αρνήθηκαν την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Μια 97χρονη γυναίκα με σοβαρά προβλήματα υγείας βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, με τις Αρχές να αποδίδουν τον θάνατό της σε ανθρωποκτονία και να συλλαμβάνουν την κόρη της, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι προχώρησε στην πράξη έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια για ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Η 97χρονη Πατρίσια Μπλέικ, η οποία έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, αναφέρει η New York Post.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η κόρη της, η 66χρονη Μάρθα Τζο Μπλέικ, φέρεται να ομολόγησε ότι προκάλεσε τον θάνατό της, αφού προηγουμένως οι δύο γυναίκες είχαν συζητήσει εναλλακτικούς τρόπους μετά τον αποκλεισμό της ιατρικά υποβοηθούμενης αυτοκτονίας από γιατρό.

Η Μάρθα Τζο Μπλέικ ανέφερε στους αστυνομικούς του γραφείου του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς ότι η τελευταία φορά που είδε τη μητέρα της ζωντανή ήταν γύρω στις 10 το βράδυ, ανήμερα τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, η νεκροψία-νεκροτομή αποκάλυψε ότι τα τραύματα που έφερε η ηλικιωμένη γυναίκα, συμπεριλαμβανομένου σπασμένου αυχένα, ήταν συμβατά με ανθρωποκτονία.

Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης αιμορραγία στα μάτια της Πατρίσια Μπλέικ, εύρημα που συνάδει με ασφυξία.

Όταν η σορός μεταφέρθηκε στον ιατροδικαστή της κομητείας, το δέρμα της είχε αποκτήσει μωβ απόχρωση, ιδιαίτερα γύρω από τη μύτη, ένδειξη ότι κάτι είχε τοποθετηθεί στο πρόσωπό της πριν ή κατά τη διάρκεια του θανάτου της, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη.

Κατά την επανεξέταση του υλικού από την κάμερα σώματος των αστυνομικών που είχαν ανταποκριθεί αρχικά στο περιστατικό, ένας αναπληρωτής σερίφης παρατήρησε ένα κόκκινο σημάδι, μεγέθους περίπου ενός κέρματος, στο πλάι του λαιμού της Μάρθα Τζο Μπλέικ. Ακολούθως εκδόθηκε ένταλμα έρευνας και οι αστυνομικοί εντόπισαν την 66χρονη στο οικογενειακό της σπίτι, όπου βρισκόταν μαζί με φίλους της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Μάρθα Τζο φέρεται να ομολόγησε ότι η ίδια και η μητέρα της είχαν αρχίσει να συζητούν το δύσκολο ζήτημα του «θανάτου με αξιοπρέπεια» περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα.

Martha Jo Blake, 66, has been charged with first-degree murder in Palm Beach County, Florida, following the death of her 97-year-old mother, Patricia Blake. Deputies discovered the elderly woman deceased in her home on the morning of December 26, 2025. While the daughter… pic.twitter.com/26JLWNQzqn — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 30, 2025



Όπως ανέφερε, ο γιατρός της Πατρίσια, ο οποίος εδρεύει στην πολιτεία του Μέιν, απέρριψε το αίτημά τους.

Η νομοθεσία του Μέιν προβλέπει ότι ένα άτομο που ζητά ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία πρέπει να πάσχει από ασθένεια σε τελικό στάδιο με προσδόκιμο ζωής έως έξι μήνες, σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας. Αν και η νόσος του Πάρκινσον δεν θεωρείται τεχνικά τέτοια ασθένεια, μπορεί να συμβάλει σε άλλες θανατηφόρες επιπλοκές.

Η 66χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι στη συνέχεια προσπάθησαν να βρουν άλλες λύσεις, μεταξύ των οποίων και η αυτοκτονία με χάπια, αλλά εγκατέλειψαν την ιδέα επειδή «δεν είχαν τίποτα διαθέσιμο που να είναι πραγματικά θανατηφόρο».

Martha Jo Blake, 66, is accused of strangling her 97-year-old mother to death, a probable cause affidavit said. She told a detective the two had previously considered forms of suicide. https://t.co/bZZgKXoQpJ — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) December 29, 2025



Κατά την εκτέλεση του εντάλματος έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ζευγάρι λευκές κάλτσες μέχρι τη γάμπα, τοποθετημένες μέσα σε μια σακούλα αγορών, η οποία βρισκόταν σε σακούλα απορριμμάτων στη μπροστινή βεράντα του σπιτιού. Το εύρημα κατασχέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο.

Η Μάρθα Τζο Μπλέικ συνελήφθη και της απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης πρώτου βαθμού για τον θάνατο της μητέρας της, αδίκημα που στη Φλόριντα επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης ή ακόμη και τη θανατική ποινή.