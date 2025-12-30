Προαστιακός: Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την παράσυρση του πεζού στα Άνω Λιόσια – «Διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα»

  • Η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση για την παράσυρση 50χρονου από συρμό του Προαστιακού το πρωί της Τρίτης στα Άνω Λιόσια.
  • Σύμφωνα με την εταιρεία, ο πεζός διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.
  • Για την εξυπηρέτηση των 180 επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Προαστιακός

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train για την παράσυρση του 50χρονου από συρμό του Προαστιακού το πρωί της Τρίτης (30/12) στα Άνω Λιόσια, στα σύνορα με τον Ασπρόπυργο.  Ο 50χρονος παρασύρθηκε όταν προσπάθησε να περάσει τις γραμμές και εκείνη τη στιγμή περνούσε το τρένο.

«Η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε τυχόν εξέλιξη.

09:22 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον, από τις 7 Ιανουαρίου 2026, αποφάσισαν από κοινού η Συνομοσπο...
09:16 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Με το «βλέμμα» στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων η κυβέρνηση – Το plan Β και οι σκέψεις για πρόστιμα στα τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς

Με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και να καλούν για «ρεβεγιόν» στα μπλόκα, την ...
08:24 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Aγρότες: Ανοίγουν σημεία των εθνικών οδών ενόψει της Πρωτοχρονιάς – Πού υπάρχουν αποκλεισμοί

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες...
08:16 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού

Κατέληξε ο άνδρας που το πρωί της Τρίτης παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια,...
