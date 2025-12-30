Συνταγή για τάκος με τραγανό κοτόπουλο και σάλτσα ραντς με κόλιανδρο και λάιμ

Σύνοψη από το

  • Ετοιμάστε τάκος με τραγανό κοτόπουλο Chipotle και σάλτσα ραντς με κόλιανδρο και λάιμ, ένα δείπνο που χαρακτηρίζεται ως “κλασικά, τόσο απλά, τυρένια, τραγανά και πραγματικά νόστιμα”.
  • Για να απογειώσετε τη συνταγή, φτιάξτε τα δικά σας τραγανά κέλυφη από τορτίγιες καλαμποκιού, αλείφοντάς τες με ελαιόλαδο και ψήνοντάς τες στον φούρνο.
  • Αντί για την κλασική ξινή κρέμα, συνοδέψτε τα τάκος με μια κρεμώδη, δροσερή σάλτσα ραντς με κόλιαντρο και λάιμ, εμπλουτισμένη με τουρσί Jalapeños.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Συνταγή για τάκος με τραγανό κοτόπουλο και σάλτσα ράντσο με κόλιαντρο και λάιμ. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για τάκος με τραγανό κοτόπουλο και σάλτσα ράντσο με κόλιαντρο και λάιμ. Φωτογραφία: Pexels

Τάκος με τραγανό κοτόπουλο Chipotle και σάλτσα ραντς με κόλιανδρο και λάιμ, με όλα τα υλικά που αγαπάμε. Γιατί τα παραγεμισμένα τάκος είναι τα καλύτερα.

Όλοι μιλούν για τη συνταγή της Ina Garden για Brownie Pudding – Θα την ερωτευθείτε

Αλεσμένο κοτόπουλο με καπνιστό μπαχαρικό chipotle, γεμισμένο σε τραγανά τάκο, καλυμμένο με τυρί και ψημένο στον φούρνο. Αυτά τα τάκος είναι τραγανά εξωτερικά, αλλά πικάντικα και τυρένια μέσα.

Σερβίρετε κάθε τάκο με μια κρεμώδη, δροσερή σάλτσα ραντς με κόλιαντρο και λάιμ, και μια ποικιλία από τα αγαπημένα σας υλικά για τάκο.

Συνταγή για το τέλειο ορεκτικό την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ετοιμάζονται σε λίγα λεπτά και είναι τόσο νόστιμα… το τέλειο δείπνο για μια βραδιά της εβδομάδας.

Και σαν μπόνους, το κοτόπουλο chipotle είναι υπέροχο και ως φαγητό της επόμενης μέρας.

Φανταστική συνταγή της Martha Stewart για ψωμί σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου – Θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους
  • Βάλτε το πάνω σε τορτίγια για να φτιάξετε λαχταριστά nachos ή σερβίρετέ το πάνω σε πράσινη σαλάτα για μια μεξικάνικη έμπνευση.
    Είναι κλασικά, τόσο απλά, τυρένια, τραγανά και πραγματικά νόστιμα.
  • Πάρτε λίγο αλεσμένο κοτόπουλο, γαλοπούλα ή ακόμα και μοσχαρίσιο κιμά. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι να χρησιμοποιήσετε αυτό που αγαπάει περισσότερο η οικογένειά σας! Απλά σοτάρετε το κρέας, προσθέστε τα μπαχαρικά και γεμίστε τα σκληρά τάκος.
  • Στη συνέχεια, καλύψτε τα με τυρί και ψήστε τα στον φούρνο μέχρι να λιώσει το τυρί και να γίνουν τραγανά.
  • Δεν γίνεται πιο εύκολο, αλλά είναι ένα δείπνο που το λατρεύουν όλοι.

Ακολουθούν τα μυστικά που θα απογειώσουν τη συνταγή με τα τάκος

  • Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα από σκόνη τσίλι chipotle – το βασικό συστατικό – και καπνιστή πάπρικα για να δώσετε έξτρα γεύση στο κρέας για τα τάκος. Τα περισσότερα μείγματα για τάκος χρησιμοποιούν κανονική σκόνη τσίλι, αλλά πάντα μου φαίνεται ότι της λείπει γεύση.
  • Η σκόνη τσίλι chipotle προσθέτει την τέλεια ποσότητα πικάντικης γεύσης.
  • Χρησιμοποιήστε αρκετή, ανάλογα με την προτίμηση της οικογένειάς σας.
  • Ξεκινήστε με δύο κουταλάκια του γλυκού και αυξήστε στα τρία αν σας αρέσουν τα πικάντικα!
  • Αντί να χρησιμοποιήσετε έτοιμα κέλυφη για τάκος, πάρτε τορτίγιες καλαμποκιού, γεμίστε τις με το κρέας για τάκος και τυρί, και στη συνέχεια ψήστε τις στον φούρνο μέχρι οι τορτίγιες να γίνουν τραγανές.
  • Αλείψτε κάθε τορτίγια με ελαιόλαδο και γυρίστε τις στη μέση του ψησίματος. Αυτό είναι το κλειδί για να γίνουν τα τάκος έξτρα τραγανά και από τις δύο πλευρές.
  • Αν έχετε λίγα επιπλέον λεπτά,  φτιάξτε το “κέλυφος. Είναι πάρα πολύ νόστιμα… και πολύ πιο υγιεινά από τα έτοιμα.
  • Τα περισσότερα τάκος σερβίρονται με ξινή κρέμα, αλλά αυτή η σάλτσα ραντς με κόλιαντρο και λάιμ είναι πολύ καλύτερη, και δεν είναι η συνηθισμένη σάλτσα ραντς.
  • Χρησιμοποιήστε φρέσκο κόλιανδρο και αρκετό λάιμ αντί για το συνηθισμένο μείγμα βοτάνων, και ανακατέψτε μερικά τουρσί χ Jalapeños για έναν πικάντικο, ξινό τόνο.
  • Αυτή είναι η τέλεια σάλτσα για να βάλετε σε κάθε τυρένιο, τραγανό τάκος.
  • Αν θέλετε να ανεβάσετε λίγο τα υλικά, μπορείτε να προσθέσετε σάλτσα από ανανά ή σάλτσα από μάνγκο.
  • Ίσως να προσθέσετε και μια ωραία μαργαρίτα.
  • Η πικάντικη μαργαρίτα μάνγκο είναι μια κορυφαία επιλογή.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αγαπάτε τον καφέ; Ειδικοί αποκαλύπτουν με τι δεν πρέπει να τον συνδυάζετε μετά τα 50

Έφηβη υποβλήθηκε σε αφαίρεση του ποδιού της που ζύγιζε 79 κιλά από σπάνια πάθηση: «Σε κανένα παιδί δεν αξίζει αυτό»

ΕΝΦΙΑ: Τι θα ισχύει για το μοντέλο δόσεων το 2026 – Οι τελευταίες πληροφορίες σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για τους δικαιούχους- Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:02 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Το ρομαντικό ραντεβού μετατράπηκε σε… εφιάλτη: «Διάλεξε ακριβό εστιατόριο και ήθελε να πληρώσω εγώ»

Αν ένας τύπος φαίνεται ευγενικός, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσετε σας, ένα μάθημα π...
06:15 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
05:30 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: Καρκίνοι, τα βλέμματα στρέφονται πάνω σας

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα...
21:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 8 ημερομηνίες, έχουν την τύχη στο πλευρό τους

Κάποιοι άνθρωποι απλώς έχουν τύχη. Βρίσκουν τη δουλειά των ονείρων τους, τον κατάλληλο σύντροφ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα