Συνταγή για τάκος με τραγανό κοτόπουλο και σάλτσα ραντς με κόλιανδρο και λάιμ

Τάκος με τραγανό κοτόπουλο Chipotle και σάλτσα ραντς με κόλιανδρο και λάιμ, με όλα τα υλικά που αγαπάμε. Γιατί τα παραγεμισμένα τάκος είναι τα καλύτερα.

Αλεσμένο κοτόπουλο με καπνιστό μπαχαρικό chipotle, γεμισμένο σε τραγανά τάκο, καλυμμένο με τυρί και ψημένο στον φούρνο. Αυτά τα τάκος είναι τραγανά εξωτερικά, αλλά πικάντικα και τυρένια μέσα.

Σερβίρετε κάθε τάκο με μια κρεμώδη, δροσερή σάλτσα ραντς με κόλιαντρο και λάιμ, και μια ποικιλία από τα αγαπημένα σας υλικά για τάκο.

Ετοιμάζονται σε λίγα λεπτά και είναι τόσο νόστιμα… το τέλειο δείπνο για μια βραδιά της εβδομάδας.

Και σαν μπόνους, το κοτόπουλο chipotle είναι υπέροχο και ως φαγητό της επόμενης μέρας.

Βάλτε το πάνω σε τορτίγια για να φτιάξετε λαχταριστά nachos ή σερβίρετέ το πάνω σε πράσινη σαλάτα για μια μεξικάνικη έμπνευση.

Είναι κλασικά, τόσο απλά, τυρένια, τραγανά και πραγματικά νόστιμα. Πάρτε λίγο αλεσμένο κοτόπουλο, γαλοπούλα ή ακόμα και μοσχαρίσιο κιμά. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι να χρησιμοποιήσετε αυτό που αγαπάει περισσότερο η οικογένειά σας! Απλά σοτάρετε το κρέας, προσθέστε τα μπαχαρικά και γεμίστε τα σκληρά τάκος.

Στη συνέχεια, καλύψτε τα με τυρί και ψήστε τα στον φούρνο μέχρι να λιώσει το τυρί και να γίνουν τραγανά.

Δεν γίνεται πιο εύκολο, αλλά είναι ένα δείπνο που το λατρεύουν όλοι.

Ακολουθούν τα μυστικά που θα απογειώσουν τη συνταγή με τα τάκος