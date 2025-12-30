Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Προαστιακός

Κατέληξε ο άνδρας που το πρωί της Τρίτης παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια, στα σύνορα με τον Ασπρόπυργο. Ο 50χρονος παρασύρθηκε όταν προσπάθησε να περάσει τις γραμμές και εκείνη τη στιγμή περνούσε το τρένο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Αττικόν», όμως ο άτυχος άνδρας παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σημειώνεται ότι το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς παρέμενε ακινητοποιημένο για περισσότερη από μισή ώρα πριν από τα Άνω Λιόσια.

