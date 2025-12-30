Θεσσαλονίκη: Νέα έρευνα για τη φρίκη που κατήγγειλαν δύο αδελφές σε βάρος των γονέων τους

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση των καταγγελιών δύο αδελφών, 25 και 19 χρόνων σήμερα, οι οποίες ανέφεραν στις αρχές ότι οι γονείς και οι παππούδες τους τις κακοποιούσαν σεξουαλικά επί 14 χρόνια κάνοντας λόγο για ομαδικό βιασμό με θύματα τις ίδιες. Οι πρωτοφανείς καταγγελίες είχαν οδηγήσει τον περασμένο Μάιο στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενους τους δύο γονείς, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους είχαν αφεθεί οι παππούς και γιαγιά, 73 και 66 χρόνων, οι οποίοι υποδείχτηκαν επίσης ως πρόσωπα που βίαζαν τις εγγονές τους.

Όλοι τους από την πρώτη στιγμή αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τα καταγγελλόμενα, υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία βάση όσα έχουν αναφερθεί σε βάρος τους και πως τα δύο κορίτσια αντιμετωπίζουν προβλήματα και χειραγωγήθηκαν. Τώρα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης με βούλευμά του αποφάσισε να διενεργηθεί νέος γύρος έρευνας, ενώ με δεύτερο βούλευμά του άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους δύο κατηγορούμενους γονείς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της voria.gr.

«Καθίσταται αναγκαία η ενδελεχής ψυχιατρική διερεύνηση και των καταγγελλουσών και προς την επίτευξη απάντησης στα ζητήματα που ανακύπτουν εξαιτίας αυτής, πρέπει να αναζητηθούν και συμπληρωματικά στοιχεία που θα συνδράμουν τη διαλεύκανση της υπόθεσης», αναφέρεται στο βούλευμα με το οποίο αποφασίστηκε να διενεργηθεί περαιτέρω ανακριτική έρευνα για την υπόθεση, όπως πληροφορήθηκε η Voria.gr. Υποδεικνύει μάλιστα έξι σημεία έρευνας για την αποκάλυψη της αλήθειας.

«Υφίστανται μέχρι σήμερα ασάφειες και κενά σημεία, τα οποία καθιστούν δυσχερή τη μόρφωση ασφαλούς δικανικής πεποίθησης ως προς την ύπαρξη ή μη σοβαρών ενδείξεων ενοχής και τη σύνταξη ασφαλούς κατηγορητηρίου σε βάρος των ανωτέρω κατηγορουμένων», σημειώνεται στο δεύτερο βούλευμα με το οποίο οι δύο γονείς αποφυλακίζονται με τους όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης οποιασδήποτε επικοινωνίας με τις δύο κόρες τους που τους κατήγγειλαν. «Η επιστροφή της δικογραφίας για συμπληρωματική ανάκριση και η μεταγενέστερη αποφυλάκιση της εντολέως μου αποδεικνύουν ότι οι θεσμοί λειτουργούν και ότι το κράτος δικαίου διαθέτει εγγυήσεις διόρθωσης», ανέφερε ικανοποιημένη για την εξέλιξη μιλώντας στη Voria.gr η Νίκη Μπαλτά συνήγορος υπεράσπισης της βασικής κατηγορούμενης. Σημείωσε δε ότι «με υπόμνημά μας είχαμε επισημάνει συγκεκριμένες ανακριτικές ενέργειες που δεν είχαν πραγματοποιηθεί και κρίναμε αναγκαίες για την πληρέστερη διερεύνηση της αλήθειας».

Οι δύο γονείς οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Θεσσαλονίκης τον περασμένο Μάιο ύστερα από σχετική έρευνα της ασφάλειας, μετά τις καταγγελίες των δύο κοριτσιών ότι τις κακοποιούσαν από το 2007 έως το 2021. Οι περιγραφές τους παιδιών τους για όσα ισχυρίζονται ότι υπέστησαν τόσο στα χέρια των γονέων τους όσο και στα χέρια των παππούδων τους, ξεπερνούν κάθε νοσηρή φαντασία και σοκάρουν μόνον στο άκουσμά τους. Μάλιστα οι πρώτες καταγγελίες, που είχαν γίνει σε προγενέστερο χρόνο και αφορούσαν μόνον τη μητέρα, οδήγησαν στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου την 48χρονη γυναίκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική κακοποίηση της μίας κόρης της, επιβλήθηκε κάθειρξη 8 ετών σε βάρος της και έμεινε ελεύθερη με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή της. Και σε εκείνο το δικαστήριο αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση, όμως δύο μήνες αργότερα προφυλακίστηκε μετά την κύρια δικογραφία που αφορά τις καταγγελίες και των δύο κοριτσιών σε βάρος των γονέων τους.

Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ καθώς αντιμετωπίζουν τα αδικήματα του ομαδικού βιασμού ανηλίκων κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, βιασμού ανηλίκων, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικες, του βιασμού ενηλίκου, της κατάχρησης ανηλίκων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας ανηλίκων και ενδοοικογενειακής απειλής και σωματικής βλάβης. Βαρύ ήταν το κατηγορητήριο που αντιμετώπιζε και νεαρός ο οποίος δικάστηκε και κρίθηκε αθώος για σεξουαλική κακοποίηση της μίας κοπέλας, όμως η υπόθεση θα επανέρθει στο ακροατήριο ύστερα από έφεση της εισαγγελέα.

Ανατροπή με νέα έρευνα

Ωστόσο το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης όπου παραπέμφθηκε η υπόθεση για να κριθεί εάν παραπεμφθεί σε δίκη ή όχι, σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία δύο έναντι ενός να επιστρέψει τη δικογραφία στην ανάκριση και να γίνει σε βάθος έρευνα για την εξέταση των καταγγελιών και ειδικά να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη γιατρών για την κατάσταση της υγείας των εμπλεκομένων. Συγκεκριμένα το δικαστικό συμβούλιο ζητάει να εξεταστεί η κατάσταση της υγείας των δύο αδερφών και συγκεκριμένα τα φύλλα νοσηλείας νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύτηκαν, την αγωγή που τους χορηγήθηκε και τις διαγνώσεις που έγιναν από ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο και νευρολόγο.

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ψυχίατρο, ο οποίος θα εκδώσει πόρισμα για την κατάσταση τόσο των δύο κοριτσιών όσο και των γονέων τους, όπως αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της Voria.gr. Ο ψυχίατρος, σύμφωνα με το βούλευμα, καλείται να εκδώσει πόρισμα ακόμη και με τα έγγραφα που υπάρχουν ή θα συγκεντρωθούν στη δικογραφία. Σημειώνεται όμως ότι σε περίπτωση που κρίνει ο ίδιος μπορεί να προχωρήσει σε συνεδρίες των καταγγελλουσών.

«Θα διενεργήσει τα απαιτούμενα κατά την επιστημονική του κρίση και πλέον ενδεδειγμένα ψυχομετρικά τεστ, ώστε να ερευνηθεί η κατάσταση της ψυχικής υγείας των εγκαλουσών και κατά πόσο αυτή συνδέεται με τα καταγγελλόμενα περιστατικά», σημειώνεται στο βούλευμα. Εξηγείται ότι ο ψυχίατρος θα καταλήξει κατά πόσο η κατάστασή τους συνδέεται με τα όσα ανέφεραν στις αρχές «είτε ως παράγοντας έκλυσης φανταστικών, παραπλανητικών ή διογκωμένων ακόμα και παραποιημένων πραγματικών καταστάσεων όπως υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι, είτε ως παράγοντας που έχει ως γενεσιουργό αιτία την ακραία και βαρύτατη σεξουαλική τους κακοποίηση, όπως κατήγγειλαν ότι υπέστησαν», τονίζεται χαρακτηριστικά στο βούλευμα. Πραγματογνωμοσύνη καλείται να κάνει και παιδοψυχίατρος, ο οποίος θα εξετάσει κείμενα ημερολογίων, γραπτά μηνύματα και ιατρικά έγγραφα της δικογραφίας για να κρίνει μεταξύ άλλων και την αξιοπιστία των δύο κοριτσιών και τη σχέση με τους γονείς τους.

Το δικαστικό συμβούλιο ακόμη αποφάσισε να εξεταστούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και σκληροί δίσκοι που προσκόμισε ο πατέρας για να εξεταστούν εάν περιλαμβάνουν φωτογραφίες ή υλικό που συνδέονται με την υπόθεση για να εξεταστεί εάν τελέστηκε το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων. Είναι ενδεικτικό ότι στην προηγούμενη φάση δεν ερευνήθηκαν επειδή δεν είχαν χορηγηθεί οι κωδικοί για να ξεκλειδώσουν τα κινητά οι κάτοχοί τους! Επίσης ως μάρτυρας θα κληθεί στο πλαίσιο του νέου γύρου της ανάκρισης η παιδίατρος των παιδιών, προκειμένου να καταθέσει εάν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στην ίδια είχε παρατηρήσει περίεργη συμπεριφορά και εάν διαπίστωσε σημάδια στα σώματά τους που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας θα οριστεί ως πραγματογνώμονας και χειρουργός γυναικολόγος για να εξετάσει επεμβάσεις που έγιναν στο παρελθόν και κατά πόσο αυτές συνδέονται με σεξουαλική κακοποίηση.